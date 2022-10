Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit

Odenwald-Tauber. Zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut am Montag, 17. Oktober, fordert VdK-Präsidentin Verena Bentele: „Mehr als zwei Jahre Pandemie, eine Energiepreiskrise, eine Inflationsrate von zehn Prozent: Das trifft diejenigen am schmerzhaftesten, die ohnehin schon arm oder von Armut bedroht sind. Diese Menschen haben keine Ersparnisse, um die steigenden Kosten abzufedern.“ Sie müssten täglich entscheiden, wo sie noch Einsparungen vornehmen könnten. Auch Menschen, die bisher finanziell gut aufgestellt gewesen seien, träfe die Krise hart. „Die Abschläge der Energieversorger haben sich zum Teil vervielfacht. Viele Menschen haben große Angst, nun in die Armut abzurutschen.“ Auf der anderen Seite gingen große Konzerne und Superreiche sogar als Profiteure aus der Krise hervor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um eine massive soziale Krise abzuwenden, brauche man „starke Instrumente, die an mehreren Stellen ansetzen“. Der VdK fordert „die Einführung einer Vermögensabgabe und eine Übergewinnsteuer“. Um das Armutsrisiko in der Energiepreiskrise zu vermindern, benötige man ein Grundkontingent an Gas und Strom zu verlässlichen und bezahlbaren Preisen für Privathaushalte, betonte Bentele. „Es muss auch einen Härtefallfonds für Menschen mit kleinen Einkommen und Renten geben, die sich die Heizkosten nicht mehr leisten können, und zwar noch in diesem Jahr. Nicht zuletzt müssen die Regelsätze in der Grundsicherung deutlich angehoben werden“, heißt es in der Mitteilung des VdK abschließend. vdk