Kampf gegen Poliomyelitis

Wertheim. Eine Welt ohne Kinderlähmung – das ist das Ziel von Rotary International. Am Weltpoliotag, 24. Oktober, erinnert der Wertheimer Rotary Club daran, nicht locker zu lassen, die Menschheitsgeisel der Poliomyelitis endgültig zu besiegen.

Der Kampf gegen diese Erkrankung ist das größte Projekt, das Rotary in seiner fast 120 jährigen Geschichte je angepackt hat. Es steht kurz vor dem Ziel, auch wenn es durch die Corona-Pandemie in diesem und im letzten Jahr etwas aus dem Blickfeld geraten ist.

Umso wichtiger ist es jetzt, bei den Anstrengungen, Polio zu besiegen, nicht nachzulassen.

Seit 1985 gelang es entscheidend auch mit Hilfe der internationalen Rotary Clubs den größten Teil der Welt durch großangelegte Impfkampagnen von Polio zu befreien. Durch die großen Fortschritte, vor allem in den letzten Jahren, gibt es die berechtigte Hoffnung, die Übertragungsketten in wenigen Jahren ganz zu unterbrechen. Nur noch in zwei Ländern, nämlich in Afghanistan und in Pakistan, ist die Bevölkerung akut noch von den Viren bedroht.

Dieser Erfolg wurde in Zusammenarbeit von Weltgesundheitsbehörde (WHO), Kinderhilfswerk Unicef sowie der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC, der Bill & Melinda Gates Foundation und Rotary Internatinal erzielt.

In Deutschland infizierte sich nach der letzten schweren Polio-Epidemie im Jahre 1961 mit folgender flächendeckender Impfung lediglich noch eine einzige Person 1990 mit dem Virus. 1992 traten noch zwei importierte Fälle auf.

Ansteckende Infektionskrankheit

Bei der Kinderlähmung handelt es sich um eine von Viren ausgelöste ansteckende Infektionskrankheit, die die Nervenzellen des Rückenmarks angreift und zerstört, was zu einer schweren Lähmung ganzer Muskelgruppen führen kann.Eine antivirale Therapie gibt es nicht. Der einzige Schutz gegen die Infektion ist die vorbeugende Impfung. Bisher wurden 2,5 Milliarden Kinder durch die weltweite Polioimpfinitiative immunisiert.

Seit über 30 Jahren hat der Rotary Club Wertheim das Projekt „End Polio Now“ mitgetragen, bis die Kinderlähmung endgültig besiegt ist, sagte sein Präsident Jonathan Klüpfel beim letzten Clubmeeting. rcw

