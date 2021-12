Kalender gewährt 13 Einblicke in die Geschichte Wertheims

Wertheim. Hans Wehnert war in Wertheim gut bekannt – nicht nur, weil er ein Fotogeschäft in der Innenstadt führte, sondern auch, weil er mit Leidenschaft fotografierte und tausende Bildmotive seiner Stadt zusammentrug. Diese wurden in der Sammlung Wehnert zusammengefasst und sind Eigentum des vom Stadtarchivs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Monatelang hat sich Diplom-Archivarin Anna Berger mit der Wehnert-Sammlung befasst und sich am Ende eines Auswahlprozesses für 13 ganz unterschiedliche Motive aus längst vergangener Zeit entschieden. In Zusammenarbeit mit der Kalender-Manufaktur entstand ein Kalender mit den ausgewählten historischen Motiven, die interessanten Einblick in die Historie der Stadt bieten. Das Titelbild des Kalenders

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 75 Jahre Jubiläum Kalender der Landfrauen Main-Tauber bietet ein Füllhorn an Informationen und Ideen Mehr erfahren Geschichte Kalender mit historischen Motiven von Wertheim erscheinen Mehr erfahren

stammt übrigens aus der Sammlung Metz, einem früheren Postkartenverlag. Auch es ist Bestandteil der Sammlung Wehnert.

„Historische Ansichten aus Wertheim – ein Bildkalender für das Jahr 2022“ ist der erste dieser Art und soll bei guter nachfrage 2023 fortgesetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2