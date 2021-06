Kabinettausstellung im Kloster

Bronnbach. In der ehemaligen Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach im Taubertal wollte man 2020 das Jubiläum 350 Jahre Brauereigeschichte feiern. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden die Feierlichkeiten bereits mehrfach verschoben.

Seit dem Ende des Lockdowns ist jetzt die Kabinettausstellung „350 Jahre Brauerei Bronnbach – Historische Tatsache oder zeitgenössisches Marketing?“ beim Archivverbund Main-Tauber in Kloster Bronnbach zu besichtigen. Verantwortlich hierfür ist die stellvertretende Abteilungsleiterin Claudia Wieland. Das genaue Datum der Gründung einer Bierbrauerei in Kloster Bronnbach ist nicht bekannt. In Bronnbach wurde durch den seit 1783 amtierenden Abt Heinrich Göbhardt (1742-1816), der einen Braumeister aus Bamberg nach Bronnbach holte, der Brauereibetrieb ausgebaut.

Das Brauhaus wurde 1793 nach den Bedürfnissen der Mönche neu errichtet. Mit der Säkularisation 1803 ging die gesamte Klosteranlage in den Besitz des Fürstenhauses Löwenstein-Wertheim-Rosenberg über, das den Brauereibetrieb mit der damaligen Lagerkapazität von ca. 200 Hektoliter zunächst verpachtete.

Seit 1827 betrieb das Fürstenhaus die Brauerei dann in Eigenregie. Nach guten und ertragreichen Phasen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Bierherstellung in Bronnbach aus verschiedenen Gründen 1974 eingestellt.

Vom Fürstenhaus wurde mit dem Traditionshinweis „Gegründet um 1670“ und ab 1971 dann mit „Bronnbacher Bier – seit 1670“ Werbung gemacht. Die kleine Kabinettausstellung im Foyer des Archivverbunds Main-Tauber macht sich auf Spurensuche zu den Quellen der Bronnbacher Brauerei und ihrer Geschichte.

Begleitveranstaltungen

Sie ist noch bis 10. September zu besichtigen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr. Führungen sind nach Vereinbarung möglich.

Auch die Begleitveranstaltungen wie eine Bierprobe mit europäischen Klosterbieren unter sachkundiger Anleitung von Braumeister Roland Andre aus Distelhausen, sowie der Vortrag mit dem Titel: „Hopfen und Malz, Gott erhalt’s – 350 Jahre Brauereigeschichte in Bronnbach; von der Klosterbrauerei zur Fürstlichen Schlossbrauerei Bronnbach“ sollen in diesem Jahr stattfinden.

Am 3. September, um 17 Uhr gibt es eine Themenführung mit kleiner Wanderung auf den „Spuren der Bronnbacher Schlossbrauerei“. Und im Klosterladen gibt es das von der Distelhäuser Brauerei gebraute „Jubiläumsbier 1670“ zu kaufen, das beim Qualitätswettbewerb European Beer Star mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde. en