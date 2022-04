Kabarettist Severin Groebner gastierte in Wertheim

Wertheim. Einen Kabarettabend mit Severin Groebner genoss das Publikum am Samstag beim Wertheimer Kleinkunstverein Convenartis.

Zweifellos hat die Aula Alte Steige eine wichtige Rolle in der Kulturszene der Region. Nicht zuletzt in der Corona-Zeit ist sie als Ausweichort für Veranstaltungen unterschiedlichster Art sogar noch wichtiger, ja unverzichtbar geworden. Trotzdem war der Convenartis Co-Vorsitzenden Nadine Schmitt bei der Eröffnung die Freude darüber anzumerken, dass es wieder möglich sein werde, Convenartis-Veranstaltungen im Gewölbekeller zu veranstalten. Denn wieder musste man an diesem Abend feststellen: Kleinkunst und Aula – das ist keine ideale Kombination. Erst recht nicht, wenn der Besuch so schwach ist, wie es am Samstag leider der Fall war.

Der in Wien geborene Kabarettist Severin Groebner gastierte mit seinem Programm „Gut möglich“ im Wertheimer Convenartis-Keller. © Klomp

Das war schade, denn der in Wien geborene Kabarettist Severin Groebner hätte ein größeres Publikum verdient gehabt. Überhaupt ist es erstaunlich, wie es den Convenartis-Matadorinnen und Matadore (sagt man das so?) immer wieder gelingt, interessante und durchaus nicht unbekannte Kabarettisten nach Wertheim zu holen.

Dass es Groebner schaffte, das Publikum mit einem fast zweistündigen Soloprogramm in seinen Bann zu ziehen, spricht für ihn. „Gut möglich“, so der Titel seines Programms, bei dem er die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine, nein, eigentlich fünf Reisen, in die nächsten 50 Jahre seines Lebens nimmt.

Mit 50 musste Groebner bedauernd feststellen, dass er erstens immer noch nicht berühmt und zweitens auch nicht mit 27 verstorben und damit zur Legende geworden ist. Gut, Letzteres hätte er auch schon mit 28 Jahren feststellen können, aber manche Erkenntnisse müssen eben etwas reifen.

So auch diese: Wer nicht berühmt ist, für den macht Sterben überhaupt keinen Sinn. Dieser Logik könnte man selbst dann kaum widersprechen, wenn sie nicht mit Groebners Wiener Schmäh vorgetragen würde.

Fünfmal also nimmt der Kabarettist sein Publikum mit auf eine Reise in eine potenzielle Zukunft. Aus dieser zukünftigen Perspektive hält er Rückschau auf seine Vergangenheit, die oft genug auch unsere sein könnte – oder sein wird.

Unvorstellbare Fakten

Das zumindest darf man schon deshalb unterstellen, weil in Groebners sämtlichen Zukunftsversionen der Klimawandel (heute noch) unvorstellbare Fakten geschaffen haben wird. Der Bodensee ist nur noch Boden, dafür hat Frankfurt einen großen Seehafen und Bozen liegt am Mittelmeer.

Was aber antwortet der Opa dem Enkel in 50 Jahren, als dieser dessen alte Vielflieger-Bonus-Karte findet? Womöglich wird dem Enkel die gestammelte Antwort „Aber an Bord habe ich immer vegetarisch gegessen“ als Entschuldigung nicht ausreichen. Und auch die Erkenntnis „Es lässt sich gut leben, wenn die Jungen für einen sterben“ mag zwar einem Herrn Putin gefallen, einer nachfolgenden Generation jedoch weniger.

Mindestens genauso groß aber ist die Angst des Bühnenprotagonisten, in einer alternativen Zukunftsvision zum Zerrbild seiner selbst zu werden: Aus Headbangen wird resigniertes Kopfschütteln, linguale Geriatrie bringt Sprüche hervor, die mit „Zu meiner Zeit“ beginnen und schließlich wird der Zustand absoluter Vertrottelung erreicht – der sogenannte gesunde Menschenverstand – und man ist bereit, die Allianz für Dummheit zu wählen.

Das alles und noch viel mehr wird pointiert vorgetragen und schauspielerisch auf den Punkt gebracht. Und auch wenn der Abend kleine Längen hatte, ging das Publikum gut unterhalten und sehr zukunftsorientiert nach Hause.