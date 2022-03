„Kabale und Liebe”: Wenn gesellschaftliche Schranken Liebe zerstören

Wertheim. Eine unmögliche Liebe, weil die Liebenden unterschiedlichen Ständen angehören – das scheint weit zurückliegend. Und doch kennt man noch heute gesellschaftliche Schranken, die manche Beziehungen sehr schwierig machen. So bleibt Friedrich Schillers Tragödie „Kabale und Liebe“ zeitlos aktuell. Durch Kostüme und Spiel gelang es dem Ensemble der Badischen Landesbühne am Dienstag in der Aula Alte Steige in der Inszenierung von Jörg Bitterich und Petra Jenni, diese Bezüge aufzuzeigen, ohne den Originaltext zu ändern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Bühnenbild könnte karger nicht sein. Zwei weiße, nach hinten spitz zulaufende und sich ins Schwarze verfärbende Wände sowie ein Stuhl. Mehr ist nicht zu sehen. Und so sind es die Schauspieler, die durch ihr Agieren, aber auch ihren Stand im Raum das Stück mit seinen komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen zum Leben erwecken.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Da ist zunächst Luise Miller (Hannah Obermeier), die hübsche Tochter des Stadtmusikanten. In ihrem roten Kleid verkörpert sie meisterhaft die Figur des unschuldigen, bedingungslos liebenden, moralisch gefestigten Mädchens, das einerseits seine Liebe leben möchte, sich andererseits um seinen Vater (Frederik Kienle), ganz der weltfremde Künstler, und seinen Geliebten Ferdinand von Walter, Sohn des Präsidenten (Thilo Langer), sorgt.

Ferdinand hingegen wird als eine Art Hippie dargestellt, der jugendliche Rebell, der seine Gefühle auslebt, hitzköpfig gegen seinen Vater, die Obrigkeit und die Konventionen aufbegehren möchte – letztlich aber an ihnen zugrunde geht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Denn da ist sein Vater, Präsident von Walter (Luis Volkner), dem sein politisches Fortkommen wichtiger ist als das Lebensglück seines Sohns. Ihm zur Seite steht der schmierige Sekretär Wurm (Lukas Bendig), dem für seine Karriere keine Intrige und Boshaftigkeit zu hart ist. So entspannt sich das Drama in dem „bürgerlichen Trauerspiel“, das Schiller mit 25 Jahren schrieb, selbst auf der Flucht vor seinem Landesvater.

Der Präsident möchte Ferdinands unangemessene Liaison mit einer Bürgerlichen beenden und ihn mit Lady Milford (Kim Vanessa Földing), der Mätresse des Herzogs, vermählen, um selbst am Hof eine gewichtigere Rolle zu bekommen. Die Lady ist zwar aufreizend angezogen und wirkt zunächst sehr lustbetont, letztlich ist aber auch sie, genau wie Luise, nur ein Spielball im Netz, das die Männer spinnen.

Mehr zum Thema Badische Landesbühne Neuer Intendant der BLB will „künstlerisches Niveau sicherstellen” Mehr erfahren Junge Badische Landesbühne Schillerscher Polit-Thriller mit tödlichem Ausgang in März in Wertheim zu sehen Mehr erfahren

Da der Präsident auf diese Weise nicht zum Ziel kommt, spinnt er gemeinsam mit Wurm eine Intrige, in der Hofmarschall von Kalb (Magdalena Suckow) eine wichtige Rolle spielt. Dieser ist die komische Figur im Stück, was Suckow durch ihr clowneskes Spiel unterstützt. Er wirkt naiv und ist daher ein geeignetes Werkzeug für die Pläne der beiden Intriganten.

Mit der Drohung, ihren Vater inhaftieren und töten zu lassen, wird Luise gezwungen, einen Liebesbrief an von Kalb zu schreiben, der Ferdinand zugesteckt wird. Und damit wird aus dem vermeintlichen Spiel, damals „Kabale“ genannt, tödlicher Ernst. Ferdinand kann den vermeintlichen Verrat nicht verwinden und tötet seine geliebte Luise mit Gift. Als diese sich durch den nahenden Tod nicht mehr an ihren Schweigeeid gebunden fühlt und die Wahrheit offenbart, sucht er auch selbst den Tod. Erst da begreift sein Vater, was er aus Machtgier angerichtet hat.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wie so oft gelang es dem spielfreudigen Ensemble, unterstützt durch die Ausstattung von Georg Burger, das Publikum aus dem Alltag in eine andere Welt zu entführen und durch viele Emotionen – vom Lachen über Wut bis hin zu Traurigkeit – und so für einen gelungenen Theaterabend zu sorgen.

Denn so weit weg die Ständegesellschaft und das dazugehörige Verständnis des 18. Jahrhunderts sind, so nah ist aktuell – leider – das Ohnmachtsgefühl gegenüber machthungriger Männer, die das Leben von Menschen zerstören, die eigentlich nur leben und lieben wollen.