K 2824: Pkw gerät ins Schleudern

Wertheim. Zu einem Unfall mit Personenschaden wurden die Einsatzkräfte verschiedener Wertheimer Wehren am frühen Mittwochnachmittag gerufen. Auf der K 2824 zwischen Urphar und Böttigheim geriet eine Frau kurz vor 14 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem 3er BMW Kombi ins Schleudern und kam rechts von der Straße ab. Dabei touchierte sie mehrere Bäume und kam in der Baumgruppe zum Stehen. Laut Polizei erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde in die Wertheimer Klinik gebracht. Am Auto entstand Totalschaden, den die Polizei auf rund 25 000 Euro bezifferte. Der Verkehr wurde für längere Zeit nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Feuerwehr zog den Pkw mit Seilwinden aus der Buschgruppe.

