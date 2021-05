Junger Turmfalke sitzt am Badezimmerfenster

Reinhardshof. Ein junger Turmfalke auf Erkundungstour machte jüngst Station bei Ruth Roth in der Theodor-Heuss-Straße auf dem Reinhardshof. Wie Ruth Roth mitteilte, saß das Jungtier am Badezimmerfenster und ließ sich anstandslos fotografieren. Wahrscheinlich stammt der junge Falke aus einem der beiden Nistkästen, den die Stadtverwaltung im Sommer des vergangenen Jahres aufgehangen hat. Die Holzkästen, gebaut in einer Werkstätte von Menschen mit Behinderungen, wurden als ökologischer Ausgleich für das im Gewerbegebiet Reinhardshof neu entstandene Boardinghouse geschaffen. wei/Bild: Ruth Roth

