Junger Mann bei Unfall schwer verletzt

Retzstadt. Ein Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 19.50 Uhr an der Einmündung eines Ortsweges in die Kreisstraße MSP 7, kurz nach Retzstadt in Richtung Gramschatz (Landkreis Main-Spessart). Ein 20-jähriger Autofahrer hatte aus Richtung Binsfeld kommend an der Einmündung die Vorfahrt eines 62-jährigen Autofahrers missachtet. Der 62-Jährige fuhr mit seinem Pkw frontal in die linke Fahrzeugseite des Autos des 20-Jährigen. Dabei erlitt der 20-Jährige Prellungen und ein Schleudertrauma. Er musste mit einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 62-jährige Autofahrer machte am Unfallort keine Verletzungen geltend. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 32 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1