Junge leistet massiven Widerstand

Wertheim. Bereits am Samstagabend leistete ein 13-Jähriger gegenüber der Polizei massiven Widerstand. Das zu diesem Zeitpunkt als vermisst gemeldete Kind wurde von einer Zivilstreife auf dem Herbstmarkt in Wertheim angetroffen. Zunächst ließ er sich nach Polizeiangaben widerstandlos festhalten.

Auf einem Fußweg in Richtung Rechte Tauberstraße sperrte sich demnach der Junge plötzlich, schlug und trat nach den Beamten. Deshalb musste der Teenager festgehalten werden. Ab diesem Zeitpunkt versammelten sich etwa 25 Kinder und Jugendliche um die Polizisten, bedrängten diese massiv und filmten die Maßnahmen.

Nach dem Eintreffen einer Verstärkungsstreife stemmte sich der 13-Jährige mit Händen und Füßen gegen den Streifenwagen und versuchte sogar einem der eingesetzten Polizeibeamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen.

Letztendlich waren drei Beamte nötig, um ihn in das Fahrzeug zu setzen. Bei dem Vorfall wurde ein Polizist leicht verletzt. Das Polizeirevier Wertheim bedankt sich laut Mitteilung ausdrücklich bei den Passanten, die Zivilcourage zeigten und die Einsatzkräfte bei der Lagebewältigung unterstützten. Den 13-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Körperverletzung.

Darüber hinaus ermittelt das Polizeirevier Wertheim wegen des Verdachtes der Gefangenenbefreiung und Verstößen gegen das Urheberrechtsgesetzs gegen einige der Umstehenden.

Personen, die Zeugen des Vorfalls waren oder Aufnahmen des Polizeieinsatzes besitzen, sollen sich unter Telefon 09342/91890 melden.

