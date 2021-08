Junge Künstler zeigen in Bronnbach, was sie können

Bronnbach. In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Würzburg präsentiert die Volkshochschule Wertheim die Konzertreihe junger Künstler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das erste von drei Konzerten findet am Samstag, 4. September, um 17 Uhr im Josephsaal im Kloster Bronnbach statt. Auszüge aus dem Programm: Robert Schumann, Adagio und Allegro für Cello und Klavier Op. 70 mit Jiyeon Kim und Kato; Ludwig van Beethoven, Sonate für Cello und Klavier Nr. 4 in C-Dur (Op. 102, Nr. 1) mit Jiyeon Kim und Maho Kato.

Michael Tippett, Sonata No.2 in one movement mit Frédéric Otterbach, Frédéric Chopin, Polonaise As-Dur Op.53, mit Frédéric Otterbach (Klavier); Ludwig van Beethoven, Sonate für Cello und Klavier Nr. 2 in g-Moll (Op. 5, Nr. 2) mit Jiyeon Kim und Otterbach.

Um Anmeldung wird aufgrund der aktuellen Hygienevorgaben gebeten. Diese nimmt die VHS-Geschäftsstelle, Telefon 09342/8573521, Mail info@vhs-wertheim.de entgegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2