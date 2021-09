„Junge Konzerte im Klosterhof“ in Triefenstein am 4. September

Triefenstein. Zum zweiten Konzert in der Reihe „Junge Konzerte im Klosterhof“ laden die Christusträger und die Gemeinschaft gct gemeinsam am Samstag, 4. September , um 20 Uhr ins Kloster Triefenstein ein.

Als Interpreten konnten sie dazu den vielseitigen Singersongwriter Jan Jakob aus Hannover gewinnen, der von seiner vierköpfigen Band „The Jetpacks“ begleitet wird.

Jan Jakob hätte bereits vor einem Jahr im Triefenstein auftreten sollen. Coronabedingt konnte er nur ein Online-Konzert geben. Das kam bei den Konzert-Besuchern im Internet so gut an, dass der sympathische Sänger und Gitarrist jetzt erneut eingeladen wurde.

Jan Jakob präsentiert eine entspannte Mischung aus Folk, Jazz, Soul und Indie-Pop. Manche Zuhörer vergleichen seinen Stilmix mit Musik von Stars wie Jack Johnson, John Mayer oder seinem großen Vorbild Sting.

„Musik ist wie eine Reise im Wohnmobil mit deinen besten Freunden“, beschreibt der Singersongwriter mit einem Schmunzeln seinen Stil.

Nur zwei Wochen später, am Sonntag, 19. September, gastiert Sängerin und Komponistin Dania König im Kloster Triefenstein.

Der Eintritt zum Konzert in Triefenstein ist frei. Interessierte Musikfreunde können sich ab sofort für dieses Konzert anmelden. Anmeldungen an die Adresse konzert@christustraeger.org per Mail. In der Mail müssen Name und Telefonnummer des Anmelders und die Zahl der Personen, die zum Konzert kommen wollen, angegeben sein.