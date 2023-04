Waldhausen. Zur Ortsreinigung in und um Waldhausen hatte der Ortschaftsrat aufgerufen. Hochmotiviert starteten 28 Kinder und Erwachsene, ausgestattet mit Müllgreifern und Eimern. Nach gut eineinhalb Stunden kehrten die vier Gruppen mit gefüllten Müllsäcken an den Dorfplatz zurück. Erstaunt war man, wie viel Müll doch in so kurzer Zeit zusammengekommen war. Zum Abschluss gab es für die fleißigen Helfer eine Stärkung, und der Ortschaftsrat würdigte das Engagement aller Beteiligten. Bild: A. Leix

