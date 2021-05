Jugendhaus öffnet wieder

Wertheim. Das Jugendhaus Soundcafé in der Innenstadt und der Jugendtreff 114 auf dem Reinhardshof sind an drei Tagen pro Woche wieder geöffnet. Beide Einrichtungen bieten mittwochs bis freitags von 14 bis 16 Uhr für Kinder von acht bis 14 Jahren die „Kidstime“ an und von 16 bis 19 Uhr die „Teenytime“ für Jugendliche. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Voranmeldung erforderlich. Geplant sind Sport- und Spielangebote auf dem Außengelände sowie Konsolen-, Brett- und Kartenspiele drinnen. Die Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen werden eingehalten, es gilt Maskenpflicht.

An beiden Jugendhäusern liegt eine Teilnehmerliste aus, in die sich die Teilnehmenden bis zu 30 Minuten vor der jeweiligen Veranstaltung eintragen. Eine Anmeldung im Vorfeld ist ebenfalls über die bekannten Social-Media-Kanäle und unter Telefon 0170/5597990 (Jugendtreff 114) oder Telefon 0173/2027606 (Jugendhaus) möglich. stv