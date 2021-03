Wertheim. Gute Nachricht für Kinder und Jugendliche: Das Jugendhaus Soundcafé und der Jugendtreff 114 öffnen ab sofort. Von Mittwoch bis Freitag, 15 bis 19.30 Uhr bietet die Jugendarbeit Wertheim wieder Freizeitaktivitäten an.

Geplant sind Sport- und Spielangebote auf dem Außengelände sowie Konsolen-, Brett- und Kartenspiele drinnen. Die Aktivitäten finden in jeweils zwei aufeinanderfolgenden Gruppen statt. In beiden Jugendhäusern hängt eine Teilnehmerliste aus, in die sich Kinder und Jugendliche bis zu 30 Minuten vor der jeweiligen Veranstaltung eintragen müssen. Die Teilnehmerzahl pro Gruppe ist begrenzt. Eine Voranmeldung ist beim Jugendtreff 114 unter Telefon 0170/5597990 und beim Jugendhaus unter Telefon 0173/2027606 möglich. Im Innen- und Außenbereich gilt Maskenpflicht. Die Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen werden eingehalten. Sollte der Inzidenzwert im Main-Tauber-Kreis über 100 steigen, verlegen die Jugendhäuser die Angebote soweit möglich ins Digitale. stv