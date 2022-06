Jugend des FC Eichel wählte

Eichel. Bei der Jugend-Hauptversammlung des FC Eichel bestätigten die 48 anwesenden Mitglieder den bisherigen Vorstand um Jugendleiter Sven Szabo. Wiedergewählt wurden auch die beiden Stellvertreter Jochen Memmel und Sven Memmel, die nun zusätzlich von Roman Bruckner unterstützt werden. Als Schriftführerin fungiert weiterhin Kristina Jeßberger. Neuer Jugendkassier ist Lars Nagel.

Für 15-jährige Mitgliedschaft wurde der C-Junioren-Spieler Jannis Bahner geehrt.

Der neue Jugendkassier des FC Eichel, Lars Nagel. © FC Eichel

In seinem Rückblick hob Jugendleiter Sven Szabo hervor, dass der FC Eichel mit über 250 Kindern und Jugendlichen, die in zwölf Jungen- und drei Mädchenteams aktiv sind, Angebote für alle Altersklassen habe und zu den größten Sportvereinen in der Umgebung gehört.

Die Kooperation mit den Dorfkickers Mainschleife und dem TSV Kreuzwertheim in den oberen Jugend-Bereichen verlaufe reibungslos. Sie habe mit der C-Junioren-Meisterschaft und dem B-Jugend-Kreispokalsieg bereits erste Erfolge hervorgebracht.

Besonders würdigte Szabo das dem 26-köpfige Trainerteam und den bisherigen Kassier Lars Grottenthaler. fce