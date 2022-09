Jürgen Schreck vorn

Wertheim. Neben dem freien Thema waren die Fotofreunde Wertheim beim letzten Quartalswettbewerb aufgefordert, Bilder zum Thema „Geschwindigkeit“ einzureichen.

Die Umsetzung dieses physikalischen Begriffs in eine Fotografie lag wohl nicht jedem. Nur so konnte sich der Vorsitzende Helmut Lippert die geringe Teilnahme am Wettbewerb erklären.

Für beide Themenbereiche wurden insgesamt 45 digitale Bilder eingereicht. Beim freien Thema belegte Helmut Lippert Platz 1, Karin Heim Platz 2. Platz 3 erreichten Jürgen Schreck und Helmut Lippert. Sie machten auch die Plätze zum Thema Geschwindigkeit unter sich aus. Platz 1 Jürgen Schreck, Platz 2 und 3 Helmut Lippert, wobei er sich Platz 3 mit Karin Heim teilte.