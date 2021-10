Jürgen Schreck herausragend

Wertheim. Herbst und Nebel – zwei Dinge, welche zusammenpassen, wie auch in den vergangenen Tage festgestellt werden konnte. So passt auch das letzte Wettbewerbsthema „Nebel“ der Fotofreunde Wertheim in die Jahreszeit.

Bei 70 eingereichten Fotografien in den Sparten Papierbild und digitale Aufnahme stellte sich Jürgen Schreck als herausragender Fotograf heraus.

In beiden Kategorien belegte er die ersten beiden Plätze. Allerdings musste er den ersten Platz bei den Papierbildern mit Werner Scheuermann teilen. In dieser Sparte belegten Helmut Lippert und Erik Mattern den dritten Platz. Bei den digitalen Aufnahmen belegte Helmut Lippert mit Jürgen Schreck zusammen den zweiten Platz, den dritten Platz teilte Helmut Lippert sich mit Werner Scheuermann.

Am 2. Dezember steht der letzte Fotowettbewerb der Fotofreunde mit dem Thema „Nachtaufnahme/Blauer Stunde“ für dieses Jahr an. Dieser Wettbewerb ist der letzte nach dem aktuellen Modus mit Papier- und digitalen Bildern. Ab 2022 wird es in jedem Quartal einen Wettbewerb mit einem festgelegten und einem freien Thema geben. Die Fotografien werden dann nur noch in digitaler Form angenommen.

