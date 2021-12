Jüdischen Friedhof in epidat aufnehmen

Wertheim. Der Historische Verein Wertheim hat sich im Jahr 2021 intensiv mit der Geschichte des jüdischen Friedhofs befasst. „Der jüdische Friedhof ist vor allem Bestattungsort früherer jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt. Nach der Vertreibung bis 1942 und Ermordung ihrer Familienangehörigen und Nachkommen, ist ihr Erbe und das Andenken an sie eine Verpflichtung für die heute in Wertheim lebenden Menschen. Zugleich ist der jüdische Friedhof – einer der ältesten in unserem Raum und kontinuierlich vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert belegt – ein wertvolles Kulturdenkmal“, erklärt der Verein.

Die Mitgliederversammlung des Vereins hat im vergangenen Sommer beschlossen, die Aufnahme des Friedhofs in die epigraphische Datenbank epidat des Salomon Ludwig Steinheim-Instituts für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen anzustreben. Dieses Institut erforscht die Geschichte und Kultur der Juden im deutschen Sprachraum vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

Durch die Aufnahme in diese Datenbank wird der jüdische Friedhof Wertheim, zu dem es kaum Forschung und schnell greifbare Informationen gibt, allen Interessierten – Nachfahren Wertheimer Jüdinnen und Juden weltweit, Forscherinnen und Forschern – leichter zugänglich. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Historische Verein Wertheim rund 20 000 Euro aufbringen. In Form von Spenden kann man den Verein unterstützen. Diese können auf das Konto DE95 6735 2565 0003 0026 72 bei der Sparkasse Tauberfranken (Verwendungszweck: „Jüdischer Friedhof Wertheim“) eingezahlt werden.