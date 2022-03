Jubiläumsfeier erst 2023

Nassig. Der Schützenverein 1922 Nassig zog in der Jahreshauptversammlung, die am Samstag im Gasthaus „Zum Adler“ stattfand, Bilanz.

In seinem Bericht stellte Oberschützenmeister Klaus Sadowski fest, dass der Verein ein sehr aktives Schützen- und Trainingsleben habe. Man konnte auch während des vergangenen Jahres den kontinuierlichen Schieß- und Trainingsbetrieb aufrechterhalten.

Für ihren erfolgreichen Einsatz beim Jugendtraining sprach Sadowski den Jugendtrainern Tobias Hörner, Manuel Rösner und Achim Geibel seine Anerkennung ebenso aus wie dem gesamten Vorstand für seine Arbeit.

Im Gegensatz zu vielen Schützenvereinen im Kreis, bei denen die Zahl der aktiven Mitglieder rückläufig sei, konnte man auch im vergangenen Jahr neue Mitglieder gewinnen. Sadowski forderte die Aktiven auf, an der in den nächsten Wochen stattfindenden Kreismeisterschaft teilzunehmen. Damit könne man auch die Bedürfnisnachweise erbringen.

Der Bericht von Sportleiter Matthias Münkel fiel aus, da wie im vergangenen Jahr keine Kreis- und Ligawettkämpfe stattfanden. Schriftführer und Kassierer Klaus Kempf ließ das Vereinsjahr Revue passieren. Die Kassenprüfer Stefan Brünner und Willi Lorenz bestätigten eine einwandfreie Buchführung und beantragten die Entlastung des Vorstands. Diese erfolgte einstimmig.

100-jähriges Bestehen

Mit Blick auf das 100-jährige Bestehen des Schützenvereins in diesem Jahr berichtete der Oberschützenmeister, dass die ursprüngliche Planung ein dreitägiges Programm vorsah. Doch in Anbetracht der Unsicherheiten durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine sei man sich nach längerer Diskussion einig gewesen, dass man das Fest nicht wie ursprünglich terminiert im Juni veranstalten könne. Der Vorschlag, das Fest auf 2023 zu verschieben, wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Anschließend unterrichtete der Oberschützenmeister die Versammlung, dass die Gründung einer Bogenabteilung im Verein angestrebt werde. Als Schießplatz solle der alte Wald-Sportplatz genutzt werden. Dafür würde man als Ausrüstung lediglich ein Sicherheitsnetz benötigen. Der Antrag, dieses Thema weiter zu verfolgen, wurde von der Versammlung mit 20 Ja-, drei Nein-Stimmen und elf Enthaltungen angenommen.

Der ursprünglich für 2020 geplante Vereinsausflug zur Grube Messel bei Darmstadt soll nun am 26. Mai stattfinden. Nach der Führung und dem Mittagessen steht der Nachmittag zur freien Verfügung. Zum Abschluss wird ins Gasthaus „Zur Rose“ in Nassig eingekehrt. Anmeldungen sind bis 21. April möglich bei Peter Rösner, Telefon 09342/23886, E-Mail: info@prdirekt.de.