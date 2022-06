Jonny Cash lebte auf der Wertheimer Burg weiter

Wertheim. Alleine steht er auf der Bühne mit seinem schwarzen Stetson und auch sonst komplett in schwarz gekleidet, ein echter „Man in Black“ – ganz so wie sein Vorbild Jonny Cash. Roman Hofbauer verkörpert nicht nur äußerlich die Figur, die er musikalisch am meisten verehrt. Auch gesanglich eifert er dem Idol nach und sorgte so an diesem Sommerabend für eine einzigartige Stimmung im Wertheimer Burggraben. Zusammen mit Josef Baumgartner an der elektrischen Gitarre bildet er die „Folsom Prison Band“. Im Burggraben übernahmen sie schnell das Zepter. Sie begeisterten das Publikum mit Liedern über Gewalt, Tod und harte Arbeit auf den Baumwollfeldern des amerikanischen Südens, aber auch über die Liebe und Träume, die man haben darf. Ganz so wie das große Vorbild, der unvergessene Held der amerikanischen Countrymusik, Jonny Cash. Doch nicht nur Lieder des Großmeisters haben sie im Gepäck, auch Stücke von Elvis Presley, Hank Williams oder Willi Nelson und Buddy Holly.

„Es ist ein wunderbares Gefühl hier zu stehen und in so viele freundliche Gesichter zu sehen“, freute sich Roman Hofbauer in bestem bayerischen Dialekt zu Beginn des Konzerts. Er fühlte sich von den Verantwortlichen des Kunstvereins Convenartis, der den Abend veranstaltete, bestens umsorgt. Das habe schon bei der Begrüßung angefangen und setzte sich dann beim Soundcheck fort, wobei noch dringend eine neue Lautsprecherbox beschafft werden musste, weil die alte nicht den gewünschten Sound gab. Peter Schwab und seine Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Das Ergebnis allerdings konnte sich hören lassen: perfekter Sound in Erinnerung an einen großen Künstler.

Hofbauer hat selbst amerikanische Wurzeln. Seine Oma kam aus Philadelphia. Doch ob seine Liebe zur Musik daher rührt, kann er nicht wirklich sagen. Vielmehr ist es die Gesamtstimmung, die in den 1950er Jahren herrschte, die ihn begeistert. Die damaligen Künstler hatten mit ihren Texten etwas zu sagen und ihre Musik spiegelt das wahre Leben wieder, so der Musiker. Das sei hart und entbehrungsreich gewesen, erklärte Hofbauer zwischendurch. Ab es habe auch glückliche Momente, beispielsweise wenn man ein paar Batterien hatte, um das Kofferradio betreiben zu können und Musik zu hören.

Viele Lieder von Jonny Cash klingen düster und schwer, so wie „I never picked Cotton“ („Ich habe nie Baumwolle gepflückt“), das die letzten Minuten eines Verurteilten auf dem Weg zur Hinrichtung beschreibt. Doch es gab auch fröhliche Ansätze an diesem Abend wie den Hank-Williams-Song „I saw the Land“, das vom Sehen des gelobten Landes erzählt. Natürlich durften auch die Klassiker von Jonny Cash wie „I walked the Line“ oder die Zugabe „Ring of Fire“ nicht fehlen. Ein Abend ohne diese Stücke wäre keine echte Hommage an den Meister der amerikanischen Countrymusik.

Dem Publikum gefiel, was es zu hören bekam. Einige Gäste waren stilecht mit Cowboyhut und in weiten Arbeitshosen gekommen, andere ganz leger in Jeans oder Kleid. Sie alle wollten hören, wie der Sound des Südens auf der Wertheimer Burg klingt – und sie wurden nicht enttäuscht. Immer wieder bereichert wurde das Programm mit Informationen rund um die Lieder oder die besonderen Situationen im Leben von Jonny Cash, der als junger GI als Funker in Landsberg am Lech stationiert war und hier die Band „Landsberg Bavarians“ gründete.

Musik habe Cash sein Leben lang begleitet, erzählte Roman Hofbauer, bevor er wieder die akustische Gitarre nahm und weiter Lieder des Großmeisters spielte. Das Publikum konnte nicht genug bekommen, auch nicht als Hofbauer das Lied über die letzten 25 Minuten im Leben eines Mannes spielte – traurig und melancholisch, aber auch positiv ausstrahlend. So wie der ganze Abend, es hätte ein Spiegelbild sein können, das man gerne noch länger genossen hätte.