Jonas Greiner bei Convenartis

Wertheim. Jonas Greiner, der Gewinner des Wertheimer Affen 2019, kommt am 25. März auf Einladung des Convenartis Kleinkunstvereins um 20 Uhr mit seinem Programm „In voller Länge“ in die Aula Alte Steige. Jonas Greiner ist die Nachwuchshoffnung der ostdeutschen Comedy- und Kabarettszene. Der 24-Jährige ist seit 2019 mit seinem ersten Soloprogramm unterwegs. Er schafft es, Gesellschaftskritik und lustige Alltagsgeschichten zu verbinden und verpackt diese in intelligenten und wortgewaltigen Texten.

2019 wurde er mit dem „Güldenen August“ der HumorZone Dresden ausgezeichnet, den er von Olaf Schubert überreicht bekam und damit zum Newcomer des Jahres gekürt wurde. „Du bist der Größte“, lautete die Begründung und angesichts seiner markanten Körpergröße von 2,07 Meter ist diese Einschätzung wohl zutreffend. Deshalb nennt er sich scherzhaft auch „Der größte Kabarettist Deutschlands“.

Ob Abitur, Berufswahl, Generationenkonflikt oder Weltgeschichte – Greiners Programm ist vielseitig. Auf skurrile Gedankengänge zu ganz alltäglichen Dingen folgen intelligente Überlegungen zu bedeutsamen gesellschaftlichen Themen.

