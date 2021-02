Hofgarten. Noch einmal geht Dr. Jörg Paczkowski im oberen Geschoss des Schlösschens umher. An der Wand hängen historische Stiche, Gemälde neben modernen Fotografien. Sie alle zeigen Landschaften und Orte im Lieblichen Taubertal. Auf dem Boden vor den Fotografien liegen die Beschriftungen und warten darauf, angebracht zu werden. Die Ausstellung sollte eigentlich schon längst der Öffentlichkeit zugänglich sein. „Mal sehen wann es soweit sein wird“, sagt Paczkowski. Noch ist das Ende des Lockdowns für die Museen nicht abzusehen. Der Kurator wird sie nicht wohl nicht mehr eröffnen, denn seine Tätigkeit für die Stadt endet am Sonntag.

Obwohl er nicht gern viel Aufheben um seine Person macht – mit Sicherheit hat sich der Kurator des Hofgartenschlösschens, frühere Leiter des Grafschaftsmuseums und Kreisheimatmalpfleger sein Ausscheiden aus der Wertheimer Kulturszene anders vorgestellt – als mitten im Lockdown am 28. Februar die Tür des Schlösschens hinter sich sang- und klanglos zu schließen. Damit dieses „sang- und klanglos“ nicht passiert, haben die Fränkischen Nachrichten Wegbegleiter gebeten, in ihren Erinnerungen zu kramen.

Landrat a.D. Georg Denzer: Einer, der viele Jahre mit Jörg Paczkowski als Kreisheimatpfleger zusammengearbeitet hat, ist der ehemalige Landrat Georg Denzer. „Jörg Paczkowski war nicht nur im Grafschaftsmuseum aktiv, er hat sich vor allem in Bronnbach, beispielsweise bei der Nutzung der Fruchtscheune zur Sicherung ländlichen Kulturgutes und bei den verschiedensten Vorträgen engagiert. Darüber hinaus habe ich ihn als Kreisheimatpfleger eingesetzt, eine Funktion, die im benachbarten Freistaat geschätzt wird, aber im Ländle weitgehend unbekannt ist.“ Denzer würdigt den scheidenden Kurator als eine zugängliche, hilfsbereite und gebildete Persönlichkeit. Seiner Meinung nach verliert die Stadt einen weit über die Grafschaft hinaus bestens vernetzten Kunst- und Kulturhistoriker, der es über Jahrzehnte verstanden hat, Kulturgut von nationalen und internationalen Rang mit Wertheim in Verbindung zu bringen. Laut Denzer war es Paczkowskis Verdienst, dass in Wertheim weit überdurchschnittlich Sponsoren und Mäzene mit hohen Zuwendungen gewonnen werden konnten. „Ob dies so gehalten werden kann, erscheint mir persönlich fraglich, da dem Zeitgeist folgend auch in den politischen Gremien dem profitablen Eventerlebnis Vorrang eingeräumt wird.“

Vorstandsmitglied Norbert Stallkamp: Norbert Stallkamp ist Vorstandsmitglied des Förderkreises „Schlösschen im Hofgarten“. Auch er bedauert das Ausscheiden. „Ich weiß nicht, wie es weitergeht, wenn Jörg Paczkowski das Kunstmuseum „Schlösschen im Hofgarten“ am letzten Tag im Februar hinter sich abschließen wird.“ Stallkamp bezeichnet Paczkowski als einen Glücksfall für Wertheim. „Über Jahrzehnte hat er wie kein anderer das kulturelle Leben der Stadt geprägt und das Schlösschen mit seinen bedeutenden Kunstsammlungen international bekannt gemacht. Ich denke zum Beispiel an die einzigartige Ausstellung ’Verfemt und vergessen – Maler des expressiven Realismus’, die kurz danach in New York gezeigt wurde.“ Stallkamps Meinung nach hat Jörg Paczkowski die Kunst gelebt, keine Arbeit war ihm dafür zu viel, kein Weg zu weit. Vom Kurator habe er gelernt, dass man Bilder erst dann wirklich verstehen kann, wenn man mit ihnen „spricht“, die tiefere Wirklichkeit dahinter entdeckt. „Oder mit den Worten von Max Liebermann gesagt: ,Das Unsichtbare sichtbar machen – das ist Kunst.’“

Nach seinem Weggang wird nichts mehr so sein wie es war. Vostandsmitglied Norbert Stallkamp

Leiterin des Glasmuseums Marianne Tazlari: Eine Wegbegleiterin Paczkowskis ist die Leiterin des Glasmuseums, Marianne Tazlari. „Was mich mit Jörg Paczkowski verbindet, ist Gunther Schweikhart (Kunstgeschichte, Uni Würzburg und Gesamthochschule Kassel). Schweikhart gelang es wie kaum einem anderen Professor, die individuelle Begeisterung seiner Studenten für Kunst und deren Vermittlung zu schärfen und zu vertiefen.“

Und weiter führt sie aus: „Sogar in der nicht unbedingt kunstaffinen Wertheimer Stadtverwaltung gelang es Jörg Paczkowski den früheren Oberbürgermeister Stefan Gläser für die Bedeutung von Kunst zu sensibilisieren, ja zu faszinieren.“ Gern erinnert Tazlari an seine fundierten Vorträge . Auf seine und Meike Trentin-Meyers (frühere Museumsdirektorin im Deutschordensmuseum) Initiative geht der von sechs bis auf heute 14 Museen angewachsene Verbund der „Museen an Main und Tauber“ zurück. Jörg Paczkowski habe „sein Feld“ hervorragend bestellt – mit seiner Frau Eva aktiv im Hintergrund. „Die für mich herausragende ,Frucht’ war 2001: ,Hand und Fuß’– ein Projekt mit Ottmar Hörl und dessen Studenten der Nürnberger Kunstakademie. Ganz Wertheim war involviert.

Kulturamtsleiter im Kloster Bronnbach Matthias Wagner: Wagner arbeitet seit 19 Jahren mit Jörg Paczkowski zusammen. „Als ich im Jahr 2002 als Fachgruppenleiter Kultur bei der Stadt Wertheim begann, war mir als Würzburger Jörg Paczkowski schon bekannt, beispielsweise aus dem Studium, denn er pflegte engen Kontakt zum Institut für Kunstgeschichte. Aber auch als Würzburger, da Jörg Paczkowski seine Dissertation über den Wiederaufbau der Stadt schrieb. Hier fächert sich auch Paczkowskis Bandbreite auf: der Denkmalschützer und der kunsthistorisch Bewanderte gleichermaßen.“

Wer mit ihm durch die Stadt schlenderte, merkte schnell, wie sehr die Wertheimer seine Arbeit und sein Wesen schätzen. Kulturamtsleiter im Kloster Bronnbach Matthias Wagner

In Wertheim lernte Wagner Paczkowski als vielseitig involvierten Museumsleiter, Kunstexperten, Denkmalschützer, Bronnbach-Enthusiasten und Kulturakteur, genauso als engagierten Rotarier, Referent bei der Volkshochschule oder dem Internationalen Zentrum für Kulturgüter- und Konservierungsforschung in Bronnbach kennen. „Bei aller Wissenschaftlichkeit pflegte er gleichzeitig einen guten Draht zu den Themen, die die Menschen im Alltag prägen und prägten. Mit der gleichen Dichte verfügte er über ein umfangreiches Netzwerk im Museumsbereich.“ Wagner erinnert sich: „Wer mal in der Mittagspause mit ihm durch die Stadt schlenderte, merkte schnell beim langsamen Vorwärtskommen, wie sehr die Wertheimer seine Arbeit und sein Wesen schätzen.“ Mit der Außenstelle des Museums in Bronnbach, dem Grafschaftsmuseum und dem Schlösschen konnte Jörg Paczkowski einen wichtigen Teil für das Kulturleben der Stadt Wertheim beitragen und entscheidend voranbringen. „Als ich 2007 in Bronnbach in der Betriebsleitung und als Kulturmanager des Eigenbetriebes startete, wusste ich in Paczkowski immer einen wunderbaren und profunden Partner.“

Künstler Ottmar Hörl: Der Dietenhaner Künstler Ottmar Hörl erinnert sich sehr gern an die Zusammenarbeit mit Jörg Paczkowski, beispielsweise im Rahmen eines Kunstprojekts, „das auf den ersten Blick nicht so recht zur ehrwürdigen Sammlung des Wertheimer Graftschaftsmuseums zu passen schien“, so Hörl. „Gemeinsam mit Jörg Paczkowski, der mit unnachahmlichem Geschick Sponsoren requirierte, ermöglichte er 2001 meinen Kunststudenten und mir eine Installation in den Räumlichkeiten des Museums und im öffentlichen Raum. Unter dem Titel „Hand und Fuß“ konnten wir uns der Thematik künstlerisch von verschiedenen Seiten nähern. So fanden die Studierenden in den Museumsräumen ihre Bühne für ihre Kunst. Sie konnten die Sammlung miteinbinden oder ausräumen und diverse Brücken schlagen zwischen klassischer und zeitgenössischer Kunst. Diese Offenheit und Unterstützung, die wir durch Jörg Paczkowski hierbei erfuhren, war für uns alle ungeheuer motivierend.“

Stifter Wolfgang Schuller: Der Wertheimer Industrielle Wolfgang Schuller war einer der großzügigen Stifter und Förderer der Wertheimer Kunstszene. Die über 25 Jahre dauernde Zusammenarbeit mit Paczkowski hat Wertheim stark geprägt.

Zur Käthe-Kollwitz-Ausstellung konnte man sogar in der TAZ lesen, was es in Wertheim für einen tüchtigen Museumsleiter gibt. Stifter Wolfgang Schuller

Noch lebhaft erinnert sich Schuller an die Anfänge, die von der Suche nach Modersohn-Werken geprägt war. „Unsere gemeinsame Arbeit gipfelte in einem Katalog über die Wertheimer Bilder, der in Kunstkreisen ein Achtungserfolg war und ist.“ Als beispielhaften und großartigen Erfolg bezeichnet Schuller die Käthe-Kollwitz-Ausstellung. „Da konnte man sogar in der TAZ (Berliner Tageszeitung) lesen, was es in Wertheim für einen tüchtigen Museumsleiter gibt“, so Schuller.

Die zusammengetragene Sammlung der Berliner Secession (Gruppe deutscher Künstler) ringt Schuller bis heute Hochachtung ab. „Diese Sammlung hat in Wertheim eine Heimat gefunden, die man sonst so nirgendwo sehen kann.“ Auch der Mäzen bedauert das Ausscheiden Paczkowskis. „Die Lücke, die er hinterlassen wird, kann man erst beurteilen, wenn man eine neue Leitung für das Schlösschen gefunden hat.“

Christian Schlager und Kathleen Nitschel vom Kulturdezernat: „,Gebt mir ein Museum, und ich werde es füllen.’ Dieses Zitat des spanischen Malers Picasso fasst die über 40-jährige Amtszeit von Paczkowski in Wertheim in treffenden Worten zusammen“, da sind sich Kathleen Nitschel und Christian Schlager vom Kulturdezernat der Stadt einig. „Jörg Paczkowski hat das kulturelle Leben stark geprägt und sehr bereichert.“ Mit großer Leidenschaft und viel Engagement sei es ihm gelungen, Kunst und Kunstgeschichte auf höchstem Niveau nach Wertheim zu holen. „Eine seiner besonderen Gaben ist es, Menschen für Geschichte und Kunst zu begeistern. Es macht immer wieder Freude und ist beeindruckend, wie Zuhörer jeden Alters an seinen Lippen hängen. Begeisterungsfähigkeit und sein Geschick sind es dann auch, mit denen es Jörg Paczkowski immer wieder gelungen ist, großzügiges Mäzenatentum an ,seine Museen’ zu binden. Dafür ist ihm die Stadt außerordentlich dankbar. Wir bedauern es sehr, dass es nicht möglich war, Jörg Paczkowskis Kurator-Vertrag einvernehmlich um ein Jahr zu verlängern.“

Schlusswort von Jörg Paczkowski

Wie auf einer würdigen Verabschiedung üblich, hat der Geehrte das letzte Wort. „Mir lag immer unheimlich viel daran, in allen Einrichtungen von der Regionalität in die Überregionalität zu kommen, immer damit verbunden, dass die Einheimischen stolz darauf sind, auf das, was sie hier haben“, sagt er.

Die Grundlage für eine gute Zukunft ist geschaffen. Doch die wird nun in anderen Händen liegen. Jörg Paczkowski