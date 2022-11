Jörg Paczkowski führte durch Kirchen

Wertheim. Etwa zwei Dutzend Menschen waren am Samstag bei einer mehrstündigen Kirchenführung in Wertheim dabei. Jörg Paczkowski stellte zu Beginn einer Reihe des Historischen Vereins zunächst die Kirchen der Kernstadt von Wertheim vor.

Der Experte führte die Gruppe bei zwischenzeitlichem Schneefallnacheinander durch die Kirchen der Altstadt. Paczkowski vermittelte allerlei Kenntnisse und eine enorme Fülle an spannenden Details, welche meist per Augenschein erblickt werden konnten.

Den Anfang machte man in der katholischen St. Venantiuskirche im „Badischen Viertel“ Wertheims, einem Musterbeispiel des sogenannten Rundbogenstils. Paczkowski erklärte, diese hoch bedeutende Kirche stehe stark im Schatten der Stiftskirche. Allerdings sei deren Erforschungslage besser als bei der Stiftskirche. Der Name der Kirche beziehe sich auf den Kapuziner Venantius, der ein unheimlich ökumenisch denkender Mensch gewesen sei und die Kirche initiiert habe. Es sei faszinierend zu lesen, so der Fachmann, was bei der Ökumene damals passiert ist und ergänzte, die katholischen Bürger hätten damals vor Ort ein reduziertes Dasein geführt.

Der Bau der Kirche habe 1840 begonnen. Sie sei im Stil des neoromantischen Historismus mit neogotischen Elementen unter der Leitung von Bezirksbaumeister August Moosbrugger erbaut worden – inmitten von Amtsbauten und Villen in städtebaulich reizvoller Lage. Moosbrugger selbst sei überall in der Umgebung tätig gewesen und habe sich intensiv mit der Form der Kirche auseinandergesetzt.

Genialer Planer

Paczkowski lobte Moosbrugger als genialen Planer, bei der architektonischen Gestaltung sei der Bau an sich entscheidend. Es komme im Innern zur Geltung, dass das Gewölbe auf tragenden Säulen ruhe. Der Architekt habe die Kirche in ihrer Ausgestaltung beeinflusst. Der Fachmann sagte, die Kanzel sei weg, weil sie 1960 abgerissen wurde. Damals habe man in einer Anti-Bewegung gegen den Historismus die Kirche total reduziert. 1984 seien Malereien wieder gefunden worden, auch der „blaue Himmel“, der bedeutende Altar indes sei weggeworfen worden.

Paczkowski erläuterte, ein Rest der einstigen Wandgestaltung sei vorhanden, und es gebe eine hoch interessante Glasfenstergestaltung, welche in den 1980er Jahren wieder freigelegt worden sei. Die Fenster seien umgeben von Ornamenten, Frauen und Männer befänden sich auf unterschiedlichen Seiten der Kirche. Der Kreuzweg habe 15 Stationen, was „ganz selten“ sei. Paczkowski gab eine Fülle zusammenhängender Informationen und fasste euphorisch zusammen: „Wir haben etwas Großartiges hier“.

Die Gruppe erreichte zu Fuß die spätgotische Marienkapelle, die nach 1447 anstelle einer ehemaligen Synagoge errichtet worden ist. Paczkowski sagte, im Mittelalter habe es eine Marienkapellen-Schwemme gegeben. In der Gotik hätten die Theologen eine Kirche zuerst als „Haus des Herrn“ gedacht. Dann seien Fenster Wände geworden, der Gläubige sitze nun im „Garten des Herrn“. Oben drüber sei, anders als bei der Stiftskirche, der gesamte Himmel, also offen, mit einem Netzgewölbe. Die Gewölberippen wüchsen aus der Wand heraus.

Der Blick in den Chor, so Paczkowski, zeige den Sockel halbrund, darüber orthogonal, darüber wiederum ein Netzgewölbe. Der Experte benannte die farblichen Hauptmotive in den Fenstern wie bei der Kreuzigung, dem Abendmahl, der Fußwaschung, der Auferstehung. Die beiden Fenster links und rechts zeigten keine kirchlichen Motive, die Seitenfenster beziehen sich auf Wertheim und auf die Glasindustrie.

Paczkowski sagte vor der Kilianskapelle bei der Stiftskirche, sie sei in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Doppelkapelle errichtet, dann Anfang des 17. Jahrhunderts als Lateinschule umgebaut worden und habe 1904 wieder ihren Kirchenraum erhalten. Die Baumeister seien früher mutiger gewesen. Paczkowski erzählte dazu auch passende Anekdoten.

Zur Stiftskirche als Hauptkirche Wertheims erläuterte der Kunsthistoriker, dass heute die scheinbar schlichte Kirche vor allem geprägt sei von den zahlreichen Epitaphien, welche auch einen Teil der Wertheimer Grafengeschichte erzählten. Die Stiftskirche erweise sich im Innern als dreischiffige, flachgedeckte Pfeilerbasilika. Diese sei besonders interessant wegen der Konfessionsverschiedenheit der Wertheimer Grafenlinien und der Geschichte der nachreformatorischen Kirchennutzung, die deren gesamte Innenausstattung stark beeinflusst habe.

Im Zuge der konfessionellen Auseinandersetzungen sei durch die Abtrennung des Chores vom Lang-schiff eine Teilung der Kirche möglich geworden, der Chor immer mehr zur eigentlichen Grablege gediehen. Ein gerichtlicher Vergleich schließlich habe den Chor für den katholischen Gottesdienst vorgesehen, während das Langschiff den evangelischen Bürgern vorbehalten blieb.

Wertheimer Orgelstreit

Paczkowski erläuterte, dass die Kirche heute zahlreiche Grabdenkmäler beherberge. Neben den Epitaphien für Mitglieder des Grafenhauses hätten sich teilweise auch die eigentlichen Grabplatten im Chor der Kirche erhalten. Er sprach auch die Barockisierung an. 1756 habe man den spätgotischen Lettner umgebaut, dieser trage dann in der Mitte einen typischen protestantischen Kanzelaltar.

Die Geschichte der Orgel, so Paczkowski, sei eng mit der Konfessionsverschiedenheit der zwei Lö-wensteiner Linien verbunden. Deren Auseinandersetzungen seien im so genannten Wertheimer Orgelstreit eskaliert. Das Reichskammergericht in Speyer und der Reichshofrat in Wien hatten den Streit entscheiden müssen. Paczkowski erzählte zudem Erkenntnisreiches aus der Sagenwelt.

Insgesamt stellte der Referent die Kirchen in ihrer Bedeutung als Sakralraum dar und die Gebäude als städtebauliches Phänomen. Mit dieser Führung hat eine Reihe des Historischen Vereins begonnen, welche in unregelmäßiger Reihenfolge auch die einzelnen Dorfkirchen zum Thema haben wird.