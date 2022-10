Joachim Hettinger rückt nach

Dertingen. In einer sehr kurzen Ortschaftsratsitzung, es gab nur zwei Tagesordnungspunkte, wurde ein Nachfolger für die ausscheidende Ortschaftsrätin Anja Hörner bestimmt. Doch zuerst wurde die förmliche Entlassung von Hörner aus dem Ehrenamt beschlossen. Sie war vor kurzem aus Dertingen weggezogen und deshalb nicht mehr als Mitglied des Ortschaftsrates einsetzbar. Für diese gilt die Residenzpflicht, man muss also im Ort wohnen, um Mitglied im Ortschaftsrat zu sein. Diese Voraussetzung war bei Anja Hörner nicht mehr gegeben und so schied sie aus.

Zu ihrem Nachfolger bestimmte der Ortschaftsrat den Nachrücker Joachim Hettinger, kein Unbekannter in diesem Amt. Er war schon in der letzten Legislaturperiode im Ortschaftsrat, wollte aber etwas kürzer treten. „Willkommen zurück“, begrüßte ihn Orschaftsratsvorsitzender Egon Beuschlein, bevor er ihn offiziell verpflichtete. Zu den ersten Gratulanten gehörte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, der der ausgeschiedenen Anja Hörner zurief: „Irgendwann führt der Weg vielleicht nach Dertingen oder Wertheim zurück“. mae