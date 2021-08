Jetzt klafft ein Loch in der Finanzierung

Kembach. Der Umbau und Teilneubau der evangelischen Kindertagesstätte in Kembach hat begonnen. Seit wenigen Tagen laufen die Entrümpelungsarbeiten auf dem Nachbargrundstück. Laut Felix Roth vom Hochbauamt der Stadt Wertheim sollen die Abbrucharbeiten in ein paar Tagen beginnen. Für die Ausschreibung der Gewerke musste die Stadt auf die Zusage der Fördermittel vom Land Baden-Württemberg warten.

Doch nun das: Anstatt wie erhofft 750 000 Euro aus dem Ausgleichsstock zu bekommen, werden es nur „schlappe“ 300 000 Euro. Daraus ergibt sich eine Lücke von 450 000 Euro. „Ein Ausgleichstock-Bescheid liegt bisher noch nicht vor, sondern nur die Pressemitteilung des Verteilungsausschusses. Daraus geht hervor, dass auch in diesem Jahr wieder mehr Anträge gestellt wurden als Fördermittel zur Verfügung stehen. Eine explizite Erläuterung der Entscheidungsfindung des Verteilungsausschusses findet nicht statt“, erklärte die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage. Dass die Fördermittel nicht erhoffter Höhe fließen, sei nicht ungewöhnlich, weil die Anträge in Summe oft die zur Verfügung stehenden Mittel überschreiten, heißt es in der Stellungnahme der Stadt. Nun muss das Loch gestopft werden. Das soll laut Stadt über die Folgehaushalte 2022 und 2023 passieren. Allerdings brauche die Stadt keine 450 000 Euro berappen. Denn im Gegenzug habe sich die Förderung durch das Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung von 80 000 Euro auf rund 170 000 Euro erhöht, 90 000 Euro mehr. Bleibt also rein rechnerisch ein Loch von 360 000 Euro. Verteilt auf zwei Haushaltsjahre ergibt das überplanmäßige Ausgaben 180 000 Euro pro Jahr.

Der Anbau soll bis Sommer 2022 fertig sein. Hier sollen 44 Kinder Platz finden. Ab Herbst 2022 werde dann der Altbau saniert. Hier sollen die Arbeiten bis Mai 2023 abgeschlossen sein.

Die Kosten insgesamt belaufen sich auf rund 2,7 Millionen Euro.

