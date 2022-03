Jetzt auch für die Hosentasche erhältlich

Bronnbach. Das Kloster Bronnbach ist in die Sommersaison gestartet. Bis 1. November ist die Besichtigung der Klosteranlage, der Besuch des Klosterladens und der Vinothek von Montag bis Samstag von 10 bis 17.30 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 17.30 Uhr möglich.

Rechtzeitig zum Start der Sommersaison gibt es das Kloster Bronnbach jetzt auch für die Hosentasche. Mit der App „Kloster Bronnbach“ kann man sich jederzeit und überall mit Informationen rund um das Kloster versorgen. Aufgebaut ist die App wie ein Hörbuch. Mit einem Klick auf den Startbutton öffnet sich der Audioguide mit insgesamt 28 Stationen.

Viele Highlights warten auf die Besucherinnen und Besucher der ehemaligen Zisterzienserabtei. „Vor allem in der Rubrik ‚Bronnbacher Führungen’ haben wir uns noch breiter aufgestellt. Am Ende jeder Führung wird ein Weinversucherle des Landratsschoppens in der Vinothek ausgeschenkt.“, sagt Dezernentin Ursula Mühleck. „Die Klosterführungen sind unser Steckenpferd. Wir haben das Angebot erweitert und auch neue Gästeführerinnen ausgebildet“, informiert Kulturamtsleiter Frank Mittnacht.

Weitere Informationen zu Eintrittspreisen, Führungszeiten und Veranstaltungen gibt es im Bronnbacher Jahresprogrammheft. Das Heft kann unter Telefon 09342/935 20 20 20 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de angefordert werden. Aktuelle Veranstaltungshinweise werden auf der Website www.kloster-bronnbach.de veröffentlicht. lra