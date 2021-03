Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand Donnerstag, 11. März) 183 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 3363 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 2994. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt für den Landkreis aktuell 95,9 (Quelle: RKI). Die Zahl der an beziehungsweise mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 186.

13 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt. Es befinden sich 496 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Das Landratsamt bittet von Anfragen zur 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Main-Spessart abzusehen. Diese wird vom Robert-Koch-Institut tagesaktuell veröffentlicht und kann dort abgerufen werden. Die Zahl der Infizierten steigt weiterhin an. Es sind auch immer mehr Betriebe betroffen. In Lohr gibt es derzeit gleich in vier Unternehmen Corona-Fälle. Insgesamt wurden im Kreis 12 738 Impfungen (10. März) vorgenommen. pm