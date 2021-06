Inzidenzwert sinkt auf 34,1

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand Dienstag, 1. Juni) 145 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag waren es 150 Infizierte. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 4692 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 4332. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis aktuell 34,1 (Quelle: RKI). Die Zahl der an beziehungsweise mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 215. Drei Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt. Es befinden sich 363 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Weitere Öffnungen ab Mittwoch

Insgesamt wurden im Landkreis 71 146 Impfungen (Stand 31. Mai) vorgenommen, davon 50 335 Erstimpfungen und 20 811 Zweitimpfungen. Weitere Infos unter www.impfzentrum-msp.de online.

Mittwoch, 2. Juni treten im Landkreis Main-Spessart weitere Öffnungsschritte in Kraft. Damit fällt in vielen Bereichen der Nachweis eines negativen Tests weg. Ab Mittwoch, 2. Juni treten in Main-Spessart weitere Öffnungsschritte in Kraft. Damit fällt in vielen Bereichen der Nachweis eines negativen Tests weg. Weitere Informationen gibt es dazu unter www.main-spessart.de online. pm