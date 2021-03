Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 26. März) 309 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 3692 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 3195 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 97,5 (Quelle: RKI). Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 188.

Elf Patienten werden derzeit stationär behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 679 Personen in häuslicher Quarantäne.

Kitas öffnen eingeschränkt

Die Kitas in Main-Spessart öffnen kommende Woche im eingeschränkten Regelbetrieb. Weil der Landkreis den Inzidenzwert von 100 unterschritten hat, können ab Montag, 29. März, die Kindertageseinrichtungen wieder im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt. Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen ist unter diversen Voraussetzungen zulässig. Diese Regelung gilt laut der derzeit geltenden zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für alle Landkreise und kreisfreien Städte, in denen die 7-Tage-Inzidenz am heutigen Freitag zwischen 50 und 100 liegt. Sie tritt ab kommenden Montag für die gesamte Kalenderwoche in Kraft und gilt bis einschließlich Sonntag, den 4. April. Die Einrichtungen wurden darüber unterrichtet.

Weitere Änderungen

Falls die 7-Tages-Inzidenz auch am Wochenende unter 100 bleibt, treten weitere Änderungen ab kommenden Dienstag, 30. März Die 7-Tages-Inzidenz für den Landkreis liegt am Freitag bei 97,5. Sollte auch am Samstag und Sonntag die Zahl unter 100 liegen, gelten ab kommenden Dienstag, 30. März die Regelungen, die für Landkreise und kreisfreie Städte mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 maßgeblich sind.

Die sinkende Inzidenz ist ein erfreuliches Zeichen. Doch appelliert das Landratsamt dringend an die Bevölkerung, jetzt nicht nachlässig zu werden, um einen erneuten Anstieg der Inzidenzwerte zu vermeiden.

Aktueller Stand Impfungen

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 17 971 Impfungen (Stand 25. März) vorgenommen, davon 11 997 Erstimpfungen und 5974 Zweitimpfungen. lra