Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 26. Februar) 73 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 3180 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 2922 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 22,2 (Quelle: RKI).

Im Landkreis ist ein neuer Todesfall in Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung zu beklagen, dieser gehörte altersbedingt einer Risikogruppe an. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt somit bei 185. 17 Patienten werden derzeit stationär behandelt. Es befinden sich 157 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart bisher 8275 Impfungen (Stand 25. Februar) vorgenommen, davon 5787 Erstimpfungen und 2488 Zweitimpfungen.

Zusätzliches Testangebot

Auch an diesem Wochenende unterstützt der Landkreis mit weiteren dezentralen Testmöglichkeiten, damit sich möglichst viele Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kitas aber auch Fahrer von Schulbussen zeitnah testen lassen können. So werden die Testteams des BRK-Kreisverbandes wieder vor Ort im Einsatz sein, am Samstagvormittag in Lohr und nachmittags in Gemünden. Marktheidenfelder werden aufgefordert, das dortige Testzentrum in Anspruch zu nehmen. Die Lehrkräfte, sonstiges Schulpersonal und das Personal von Kitas und Busunternehmen werden über die Schulen, Einrichtungen und Unternehmen über dieses zusätzliche Testangebot informiert.

Es steht allen frei, auch selbstständig einen Testtermin am Testzentrum Marktheidenfeld zu vereinbaren. Die Landkreisverwaltung appelliert auch an alle Eltern einen Test für ihre Kinder zu vereinbaren, beispielsweise bei einem der niedergelassenen Ärzte oder am Testzentrum in Marktheidenfeld. Das Testangebot ist in Bayern kostenfrei. lra