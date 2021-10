Inzidenz liegt bei 81,0

Main-Spessart. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 28. Oktober) 157 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 5 386 positiv getestete Personen, genesen sind 5 012 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 81 (Quelle: RKI). 217 Personen sind an bzw. mit Covid-19 verstorben. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit fünf Covid-Patienten stationär behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 182 enge Kontaktpersonen (KP 1) in häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurden im Landkreis t 156 687 Impfungen (Stand 26. Oktober) vorgenommen, davon 77 419 Erstimpfungen und 77 265 Zweitimpfungen. Nachdem kaum noch Anfragen beim Bürgertelefon eingehen, wird der Betrieb eingestellt. Die Hotline ist vorerst letztmalig am Freitag, 29. Oktober von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Weitere Informationen unter www.impfzentrum-msp.de.

