Inzidenz aktuell bei 252,4

Main-Spessart-Kreis. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand: 26. November) 584 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es damit seit Beginn der Pandemie 6438 positiv getestete Personen. Genesen sind davon 5634 Personen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt für den Landkreis Main-Spessart aktuell 252,4 (Quelle: RKI). 220 Personen sind an bzw. mit Covid-19 verstorben. Im Klinikum Main-Spessart werden derzeit elf Covid-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Es befinden sich 540 enge Kontaktpersonen (KP 1) in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Spessart 165 714 Impfungen (Stand 24. November) vorgenommen, davon 79 180 Erstimpfungen, 78 849 Zweitimpfungen und 7685 Drittimpfungen. Weitere Informationen gibt es unter www.impfzentrum-msp.de.

Das mobile Impfteam bietet an folgenden Örtlichkeiten Impfungen an: Montag, 29. November Eußenheim, Sporthalle, Am Stockbrunnen 4, 10 bis 15 Uhr; Dienstag, 30. November Steinfeld, Turnhalle, Waldzeller Str. 13, 10 bis 15 Uhr; Donnerstag, 2. Dezember, Karlstadt, Erwin-Ammann-Halle, Bodelschwinghstr. 29, 10 bis 15 Uhr; Freitag, 3. Dezember Partenstein, ehem. Schuhgeschäft, Am Lindenbrunnen 7, 10 bis 15 Uhr; Freitag, 3. Dezember Adelsberg, Adolphsbühlhalle, Adolphsbühlstraße 60, 10 bis 15 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um einen zügigen Ablauf der mobilen Impfaktionen in den nächsten Tagen zu gewährleisten, sollten sich Impfwillige gebeten vorab im Impfportal BayIMCO (https://impfzentren.bayern/citizen/) registrieren. Hier lediglich die Daten des Impflings eingeben und das Impfzentrum MSP auswählen (Impfzentrum „Marktheidenfeld“angeben und die Registrierung bei der Terminauswahl abbrechen). Wer die erforderlichen Unterlagen für eine Impfung mit BioNTech bereits ausgefüllt und unterschrieben mitbringt, kann die Wartezeit weiter verkürzen. Diese Unterlagen bestehen aus dem Impfpass, dem Personalausweis, dem Registrierungsnachweis des Impfportals BayIMCO sowie einem „Aufklärungs-Merkblatt BioNTech / Moderna“ und der „Anamnese-Einwilligung BioNTech / Moderna“. Beide Formulare findet man im Downloadbereich der Seite www.impfzentrum-msp.de/infos.