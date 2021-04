Internetauftritt verändert

Main-Spessart-Kreis. Lange Sätze, Fremdwörter und unübersichtliche Textstrukturen machen es Menschen mit Lernschwierigkeiten oder auch Menschen, für die Deutsch eine Fremdsprache ist, schwer den Textinhalt sicher zu erschließen.

Der Landkreis Main-Spessart hat als einziger Landkreis in Unterfranken einen eigenen Internetauftritt in Leichter Sprache, dies ist einer Pressemitteilung des Landratsamtes zu entnehmen. Wichtige aktuelle Mitteilungen werden in leichte Sprache übersetzt und hier eingestellt. Auch zu Corona wird auf diesen Seiten umfassend informiert. So gibt es jetzt auch Information zur Pandemie in Gebärdensprache.