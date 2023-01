Interesse an Besuchsdienst

Wertheim. Bei seiner ersten Sitzung befasste sich der Vorstand der neu gegründete Wertheimer Ortsgliederung des Malteser Hilfsdienstes unter der Leitung der Ortsbeauftragten Meike Diehm unter anderem mit der Frage, wie die Suche nach Ehrenamtlichen für den ambulanten Besuchs- und Begleitdienst der Hilfsorganisation organisiert werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einleitend stellte die Vorsitzende fest, dass die erste Beteiligung am Wertheimer Weihnachtsmarkt sehr erfolgreich verlaufen sei. Noch im Januar soll eine Nachbesprechung stattfinden. Seien die Mitglieder dafür, auch 2023 am Markt teilzunehmen, werde man dabei über organisatorische Veränderungen bei der Standbesetzung sprechen.

Außerdem informierten Diehm und ihre Stellvertreterin Sabine Karwath über die zahlreichen Treffen im Vorfeld der Gliederungsgründung. Einmütig wurde beschlossen, dass sich das Gremium in der Anlaufphase alle zwei Monaten treffen wird, es einen monatlichen Stammtisch geben und eine regelmäßige Sprechstunde für die freiwilligen Helfer geben soll. Intensiv will man sich um die Gewinnung ehrenamtlicher Kräfte für den Besuchs- und Begleitdienstes (BBD) bemühen. Eine wichtige Rolle fällt dabei Olaf Nadler, Leiter soziales Ehrenamt, und BBD-Leiterin Gabriele Gauger zu. Eine Arbeitsgruppe trifft sich zu diesem Thema 12. Januar.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Engagement Ehrenamtliche sorgen im Wertheimer Tafelladen für reibungslosen Betrieb Mehr erfahren

„Die Mitarbeiter des Besuchsdienstes sollen regelmäßig alleinstehende Menschen besuchen und sie damit ein Stück weit aus ihrer Einsamkeit herausholen“, betonte Diehm. Der Dienst solle aber nicht im Wettbewerb stehen mit bereits etablierten Angeboten der Pfarreien. Der Bedarf sei groß, erklärte Diehm mit Blick auf die zahlreichen Interessenten, die sich bereits gemeldet hätten. Die Ehrenamtlichen würden geschult. Erreichbar sind die Malteser mit Hauptsitz in der Brückengasse unter Telefon 0151/18931411 (Gaby Gauger) oder per E-Mail an meike.diehm@malteser.org. lra