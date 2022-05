Interessant und lehrreich zugleich

Wertheim. Ein Museumsbesuch ist ein interessantes und lehrreiches Erlebnis für alle Generationen. Der Internationale Museumstag am Sonntag lud die Menschen dazu ein, diese besonderen Lern- und Entdeckungsorte zu besuchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deutschlandweit beteiligten sich in diesem Jahr über 1600 Museen in rund 1000 Orten am Internationalen Museumstag. Auch die drei Wertheimer Museen machten mit.

Ausgerufen wird der Aktionstag jährlich vom internationalen Museumsrat ICOM. Für die Umsetzung zeichnet in Deutschland der Deutschen Museumsbund in enger Zusammenarbeit mit den Museumsverbänden und Museumsämtern in den Bundesländern verantwortlich. Unterstützt wird das Ganze außerdem von ICOM Deutschland. Als Schirmherr fungiert der Bundesratspräsident. Zu den größten Förderern gehören die Stiftungen und Institute der Sparkassen-Finanzgruppe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Wertheim hatten zum Internationale Museumstag das Grafschaftsmuseum und das Museum „Schlösschen im Hofgarten“ regulär geöffnet. Im Glasmuseum gab besondere Angebote. So hatten Jugendliche bis 18 Jahre kostenlosen Eintritt. Für Erwachsene war dieser vergünstigt. 20 Personen hatten zudem die Möglichkeit, an einer kostenlosen Führung teilzunehmen. Dabei gab Barbara Benz, wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Leiterin, bei einem Rundgang durch das neu konzipierte Museum zahlreiche Informationen.

„Folge dem Herz“

Die Führung stand unter der Überschrift „Folge dem Herz“. Dieses wird als Facettenherz dargestellt und steht somit für die vielfältigen Facetten des Werkstoffs Glas.

Schwerpunkte der Schau

Unterwegs lernten die Gäste die Schwerpunkte der Schau kennen. Da gibt es zum Beispiel das Herz für die Glaskunst und das „Herz Klopfen“ für die Strass-Krone. Benz ging auch auf die „Herzensangelegenheiten“ ein. Dabei zeigte sie die 30 „Guttrolfe aus der Zeit vom dritten bis 19. Jahrhundert. Sie seien die erste Glasobjekte, die Museumsgründer Dr. Hans Löber gesammelt und deren Herstellungstechnik er erforscht habe, berichtete sie. Das „pulsierende Herz“ wiederum sei Zeichen für den wirtschaftlichen Aufschwung der Glasunternehmer aus Thüringen, die sich ab 1948 in Wertheim niederließen. Auch Glasverpackungen und das Glas für Destillationsanlagen wurden thematisiert. Bei den „Kristall-Klängen“ ließ Benz die Quarzglaspyramiden erklingen. Auch der Christbaumschmuck aus Glas und dessen Bedeutung für Thüringen durften bei der Führung nicht fehlen, ebenso wie die umfangreiche Sammlung an Briefbeschwerern.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch individuell konnte viel entdeckt werden. So berichtete etwa Anne Bischof aus Hundheim, die mit ihren beiden Kindern zum Museumstag ins Glasmuseum gekommen war, dass sie schon früher einmal im Haus waren. Nun wollten sie sich „die neue Ausstellung rund um das Herz ansehen“. Der Museumstag habe sie motiviert, diesen Plan umzusetzen. Der Hundheimerin gefiel die neue Ausstellung. „Sie spricht auch die Kinder an“, sagte Bischof. Benz war überzeugt, der Internationale Museumstag motiviere Menschen zu einem Besuch. Bewundert werden konnte am Sonntag auch die Glasbläserkunst von Hermann Sührer an der Flamme.