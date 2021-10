Inszenierung voller Esprit und Witz

Wertheim. Beim Vhs-Kino gibt es am heutigen Dienstag Dienstag um 18.30 und am Mittwoch, 20. Oktober, um 20.30 Uhr den Film „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ zu sehen. Das literarische Meisterwerk von Mann trifft auf Bucks Regie – eine begeisternde Kombination voller Esprit und Witz: Felix Krull ist ein Hochstapler. Der charismatische junge Mann weiß genau, wie er seine Mitmenschen manipulieren muss, um seine Ziele zu erreichen. Doch als er sich in die verführerische Zaza verliebt, gerät sein Lebensentwurf ins Wanken.

Mit der Neuverfilmung des Klassikers von Thomas Mann gelingt Detlev Buck in jeder Hinsicht ein überwältigendes Stück Kino. In kongenialer Zusammenarbeit mit Daniel Kehlmann sitzt in seinem Drehbuch jeder Witz, jede Beobachtung und jedes Verhalten mit gestochener Schärfe. Dabei werden die Figuren nicht nur mit Ironie und Biss, sondern auch mit liebevollem Augenzwinkern beobachtet und dargestellt. Liv Lisa Fries ist bezaubernd und entwaffnend ehrlich als Zaza, und renommierte Darsteller wie Maria Furtwängler, Joachim Krol und Nicholas Ofczarek haben riesengroßen Spaß an ihren amüsanten Rollen. Doch es sind David Kross und Jannis Niewöhner, die herausragen.

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. © Warner Bros.

David Kross ist phänomenal als gutgläubig unschuldiger Marquis, der voller Naivität Krulls Bekenntnissen lauscht, ohne auch nur einen Hauch zu argwöhnen, er könnte von ihm betrogen werden. Und Jannis Niewöhner zieht mit Charisma, Charme und Chuzpe sämtliche Register als verführerischer Gentleman, der seinen Weg als Hochstapler geht. Durch eine schwungvolle musikalische Untermalung und einer gut eingesetzten Montage entsteht eine große Leichtigkeit, die den klassischen Stoff, der auch von enttäuschter Liebe, prägenden Kindheitserinnerungen und sozialen Klassenunterschieden handelt, , von jedweder Angestaubtheit oder Schwere befreit und auf den Punkt bringt, wie große Literatur noch heute für die große Leinwand adaptiert werden kann.