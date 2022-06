Insektenhotel auf Parkplatz

Bestenheid. Mitten auf dem Parkplatz des „Löwenbiergartens“ hat ein neues Insektenhotel „eröffnet“. Die Aktion erfolgte im Rahmen des Programms „Stadtgrün naturnah“.

Sie bohrten, bis die Akkus ihrer Maschinen den Geist aufgaben, bemalten fantasievoll Schilder und pflanzten Kräuter. Nach rund drei Stunden konnten die 22 Kinder der Klasse 3b der Grundschule Bestenheid das Insektenhotel stolz als Ergebnis ihrer Arbeit begutachten.

Die Idee dazu hatte Christoph Häfner aus der Abteilung Umweltschutz der Stadtverwaltung Wertheim, als ein Problem zu lösen war: Die Wurzeln der Platane auf dem Parkplatz breiteten sich immer mehr aus, an einigen Stellen hatten sie bereits den Asphalt aufgebrochen. „Deshalb mussten wir dem Baum mehr Platz verschaffen“, so Häfner. Dafür wurden zwei Parkplätze „geopfert“ und die Fläche entsiegelt. Der zum Vorschein kommende „Bestenheider Sand“ wurde mit einer heimischen Sand-Mager-Mischung eingesät und das Areal dann mit mehreren längeren Stücken vom Stamm einer Buche gegen „versehentliches“ Befahren abgesichert.

„Das liegende Totholz ist nicht nur für Wildbienen attraktiv, sondern kann für viele Insekten ein wichtiger Lebensraum sein“, weiß der Fachmann. Häfner setzte sich mit der Grundschule Bestenheid in Verbindung und stieß dort sofort auf offene Ohren. Die Kinder waren begeistert, berichteten Rektorin Melanie Matuszewski und Klassenlehrerin Vanessa Blesing.

So machte sich die dritte Klasse an die Arbeit. Ein Schüler drückte aus, was wahrscheinlich alle dachten: „Das ist auf jeden Fall besser, als Mathe im Klassenzimmer.“ stv