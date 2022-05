Innigkeit gepaart mit Spielfreude und ein Schmachtfetzen

Hofgarten. Mit einem Meisterkonzert im Schlösschen ging am Sonntag ein Konzertwochenende zu Ende, das auch manch größerer Stadt als Wertheim durchaus zur Ehre gereicht hätte. Gran Partita am Freitag, Orgelmusik zur Marktzeit am Samstag und der Duoabend am Sonntag: drei Veranstaltungen an drei – das ist die erste Erkenntnis – großartigen und in ihrer Unterschiedlichkeit völlig gleichrangigen Konzerträumen. Da ist der Innenhof der Burg für Open-air-Konzerte jeder Couleur, die Stiftskirche als idealer Konzertort gleichermaßen für den großen wie den kleinen Klang und der Saal des Schlösschens, der sich wieder einmal als idealer Ort für Kammermusik gezeigt hat.

Die zweite, nicht minder erfreuliche Erkenntnis: Alle drei Programme hatten ihr Publikum. Wobei „ihr Publikum“ nur zur Hälfte stimmt, denn es gab sowohl Zuhörer, die nur eines der Konzerte besuchten, als auch solche, die zwei oder gar alle drei Veranstaltungen wahrnahmen. Und so entsteht nicht etwa ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Mitwirkenden, sondern eine gar nicht so kleine Konzert-Familie, die neue Familienmitglieder mit großer Offenheit aufnimmt.

Die Geigerin Sinn Yang und die Pianistin Yadviga Grom, beide im Lehrauftrag an der Würzburger Musikhochschule und an der Wertheimer Musikschule aktiv, debütierten mit einem höchst anspruchsvollen Programm als Duo. Zu hören waren sowohl Meilensteine der Musik für diese Besetzung von Beethoven, Brahms oder Cesar Franck als auch eher Unbekanntes.

Stilecht eröffnet wurde der Spätnachmittag mit Beethovens Sonate in D-Dur für – und das ist nicht ganz unwichtig – Klavier und Violine. Beethoven, wie auch später Franck, schreibt als Besetzungsangabe eben nicht zuerst die Violine. Denn das Klavier hat hier weit mehr zu tun als „nur“ zu begleiten. Es ist auch nicht Stichwortgeber, sondern präsentiert zum Beispiel in allen drei Sätzen die Themen, die dann von der Geige aufgenommen werden.

Am agogischen Innehalten bei diesen Übergabestellen wurde gleich im ersten Satz deutlich, wie gut die beiden Solistinnen aufeinander eingespielt sind und wie sorgfältig sie im Vorfeld gearbeitet haben. Voller Innigkeit der zweite, voller Spielfreude und Lebenslust der dritte Satz – ein wunderbarer Auftakt.

Die Strukturiertheit Beethovens wurde abgelöst von purer Emotion in Erich Wolfgang Korngolds Suite op. 11, einer Orchestersuite, die der nach Amerika emigrierte und dort als Filmkomponist sehr erfolgreiche Jude Korngold selbst für die Duo-Besetzung arrangiert hat. Großflächige Klavierakkorde im ersten und dritten Satz kontrastieren mit den weit ausschwingenden Melodien in der Geige. Dagegen stehen die wie bei Schostakowitsch gerne verwendeten rhythmischen Akzentuierungen und überraschenden, manchmal fast skurrilen harmonischen Wendungen im zweiten und vierten Satz.

Mario Castelnuovo-Tedescos Figaro-Paraphrase erinnert in ihrer atemberaubenden Rasanz und Virtuosität an die Klavierparaphrasen Liszts oder – für die Geige – die von Nicolo Paganini. Doppelgriffe, eingestreute Pizzicati, Flageolett-Klänge und das alles in rasendem Wechsel.

Ein echtes Bravourstück, dass vor allem Sinn Yang, aber durchaus auch Yadviga Grom hier ablieferten. Da sei es auch verziehen, dass bei den anschließenden ungarischen Tänzen von Johannes Brahms ein wenig die Puste fehlte, um die beiden gespielten Tänze Nr. 2 und 6 so mitreißend zu gestalten wie vorher den Figaro.

Die Pause kam also an der richtigen Stelle, zumal danach noch ein echter Brocken anstand. Cesar Francks 150. Geburtstag wird in diesem Jahr vor allem von der Orgelszene begangen. Auch wenn Francks Orgelmusik nur ein Teil seines Oevres ausmacht, ist es doch dieser Teil, der in der Musikgeschichte bleibende Bedeutung hat. Dabei sind auch seine d-moll Sinfonie und die im Schlösschen gespielte a-moll Sonate ebenso bedeutende wie beeindruckende Werke. Auch hier wieder die Werkangabe „für Klavier und Violine“, die sich nicht zuletzt in dem sehr anspruchsvollen Klavierpart widerspiegelt. Und tatsächlich hätte sich Pianistin Grom vor allem im ersten und letzten Satz hie und da durchaus noch mutiger aus dem Schatten des Geigenklangs vorwagen dürfen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, denn schlussendlich sind beide Musikerinnen den enormen technischen und musikalischen Anforderungen sowie denen des Zusammenspiels mehr als gerecht geworden.

Begeisterter Applaus, der mit einem – mit Verlaub – echten Schmachtfetzen aus der Feder Jascha Heifetz’ belohnt wurde. Verzückt lächelnd verließ das Publikum nach dieser Zugabe den Saal und trat in den lauen Sommerabend.