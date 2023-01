Innenstadt-Gestaltung als Herausforderung annehmen

Wertheim. „Zukunft Innenstadt: Herausforderungen und Lösungen“ ist eine Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer am Mittwoch, 1. Februar überschrieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie managen Kommunen die innerstädtische Transformation, wie begegnen sie dem Leerstand und steigern die Besucherfrequenz? Antworten auf aktuelle Stadtentwicklungsfragen will laut Pressemitteilung eine gemeinsame Veranstaltung von IHK Heilbronn-Franken und IHK Würzburg-Schweinfurt am 1. Februar um 18.30 Uhr in Wertheim geben. Veranstaltungsort ist die Wertheimer Burg. Das Kooperationsangebot richtet sich an Unternehmer, Werbe- und Interessensgemeinschaften sowie Wirtschaftsförderer und Citymanager.

Anhand dreier häufig auftretender Herausforderungen will die Veranstaltung in Impulsvorträgen erfolgreiche Lösungen zu verschiedenen Herausforderungen beleuchten: Zum einen soll es um den Umgang mit der innerstädtischen Transformation, direkt am Praxisbeispiel aus Wertheim gehen. Zweites Thema ist: „Drohendem Leerstand begegnen: das digitale Leerstellenmanagement der Stadt Würzburg“. Schließlich beschäftigen sich die Fachleute noch mit der Sicherung der Passantenfrequenz, hier im speziellen um die Frequenzsteigerung durch Events.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wohnbau GmbH und Stadtentwicklungsgesellschaft Lücken in der Wertheimer Altstadt werden geschlossen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Projekte Die Jugend zieht ins Zentrum von Zwingenberg Mehr erfahren

Eine Anmeldung zu der Kooperationsveranstaltung ist möglich unter www.ihk.de/heilbronn-franken (Dokumentennummer 5667310). Die Teilnahme ist kostenlos. Auch die jüngste „Deutschlandstudie Innenstadt“ bestätigt laut der IHK Heilbronn-Franken den Hand-lungsbedarf bei der Stadtentwicklung. Laut der Umfrage stehen die Einkaufsmöglichkeiten bei der Bewertung von Innenstadt-Attraktivitätsfaktoren zwar immer noch an der Spitze, aber ihre Bedeutung sinkt. Wichtiger werden stattdessen die Aspekte Stadtgrün, Gastronomie, Sauberkeit und Aufenthaltsqualität. Die ganze Studie gibt es auf www.dihk.de. Weitere Informationen zu diesem Thema findet man unter www.heilbronn.ihk.de und www.wnews.de.