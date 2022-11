Inka Meyer verspricht Wertheimern einen Abend mit menschlicher Wärme

Wertheim. Die Kabarettistin Inka Meyer gastiert am Samstag, 26. November, um 20 Uhr mit ihrem Programm „Zurück in die Zugluft“ im Gewölbekeller des Kleinkunstvereins Convenartis in Wertheim. Im Vorfeld verrät die Künstlerin in einem Interview mit den Fränkischen NAchrichten einiges über ihr Schaffen und ihre bisherigen Erfahrungen in der Main-Tauber-Stadt.

Frau Meyer, Sie treten seit 2014 als Solo-Kabarettistin auf. Was mögen Sie am Kabarettistin-Sein?

Inka Meyer: Ganz klar: Durch alle Bundesländer zu reisen! Früh morgens allein an den kleinsten Regionalbahnhöfen Deutschlands zu stehen und den aufsteigenden Nebel über den Feldern zu bestaunen, um sich dann im Zug ein zweites Mal „hinzulegen“. Dann die aufregenden Unterkünfte, die die Theaterleitung mir organisiert: Von Ferienwohnung über Hinterzimmer bis zum Ponyhof! Nach einem Gastspiel durfte ich nachts teilhaben an der Entbindung eines niedersächsischen Fohlens. Und einmal habe ich in MeckPomm vor Zugabfahrt morgens um Sieben mit dem ersten Kaffee in der Hand noch eine Alpaka-Gehege-Führung vom Herbergsvater bekommen. Ganz besonders sind auch Theater mit eigenen Künstlerbuden, wo du dich wie zu Hause fühlst. Außerdem genieße ich Extra-Streicheleinheiten meiner VeranstalterInnen, wie zum Beispiel Backstage einen Wasserkocher und eine große Auswahl an Teebeuteln. Besonders wichtig in diesen Zeiten ist für mich der Gute-Laune-Tee geworden. Den lass ich dann auch schon mal eineinhalb Stunden lang ziehen . . . Abschließend: Natürlich mag ich glückliche Zuschauer nach meiner Show am liebsten.

Wie ist der Weg von einer Idee für eine Kabarettnummer zum fertigen Bühnenauftritt?

Meyer: Sie müssen sich das wie einen Schuhkarten vorstellen, in dem Ideen über ungefähr ein ganzes Jahr lang gesammelt werden. Dann geht’s ans Sortieren: Was passt zum übergeordneten Thema meines neuen Programms? Was passt nicht, muss aber mit Hilfe von Tricks unbedingt rein, weil ich inhaltlich oder kreativ zu stark dranhänge? Was stellt man zur Seite für spätere Shows? Und wie könnte eine Reihenfolge – strukturiert in Hälfte eins und zwei mit Pause – denn aussehen? Wie lautet meine Botschaft am Ende?

Wenn das steht, kommt der schlimmste Part: Pauken! Und am Ende entscheidet das Publikum, was witzig ist und was nicht. Dann heißt es: „Kill your Darlings“, raus mit dem Ausschuss. Drum wird ein Kabarettprogramm erst nach mehrfachem Spielen so richtig gut. Und „Panta rhei“: Alles ist in Bewegung! In regelmäßigen Abständen benötigt der Text ein politisches Update.

Im Moment hat man das Gefühl, eine Krise jagt die nächste. Welche Auswirkungen hat dies auf Sie als Kabarettistin und das Kabarett allgemein?

Meyer: Die Kulturgängerinnen und Kulturgänger sind sehr zögerlich geworden, was einen Theaterbesuch betrifft. Das ist natürlich eine betrübliche Entwicklung. Was dagegen schön zu beobachten ist: Selbst wenn oft weniger Menschen im Publikum sitzen, sind diese dann aber besonders gut drauf! Weil sie spüren, wie dringend ihr Bedürfnis war, mal wieder ausgiebig und befreiend in Gemeinschaft zu lachen. Der Krisentaumel der Welt hat meinen Beruf also einerseits schwerer gemacht, aber eben auch bedeutsamer.

Sie arbeiteten nicht nur als Kabarettistin, sondern auch als Designerin, Buchautorin und Schauspielerin. Was machen Sie am liebsten beziehungsweise warum mögen Sie diese Mischung?

Meyer: Tatsächlich arbeite ich als Schauspielerin in dem Sinne nicht mehr. Aber das Studium hat mir für die Arbeit als Kabarettistin sehr viel gebracht! Genauso wie das Kommunikationsdesign-Studium an der FH: Das Gelernte aus Fächern wie Psychologie, Text und Marketing kann ich ziemlich gut im Kabarett anwenden und Dank Design-Handwerkszeug gleichzeitig auch noch meine eigenen Poster und Video-Trailer gestalten. Das ist herrlich kostengünstig. Eigentlich empfehle ich jedem, der Kabarett machen möchte, erstmal das Doppelstudium „Schauspiel-Design“. Dann steht man auf den Brettern, die mir die Welt bedeuten, schon fester drauf . . .

Sie treten zum zweiten Mal in Wertheim auf. Gibt es etwas, das Ihnen vom ersten Mal besonders in Erinnerung geblieben ist?

Meyer: Inoffiziell ist es sogar mein drittes Mal auf dieser wunderschönen Gewölbekeller-Bühne! 2018 durfte ich neben dem regulären Auftritt auch einen internen Auftritt für eine ortsansässige und sehr bekannte Leiterplattentestgeräte-Firma spielen. 90 Prozent der Gäste waren „ZuschauER“. Das hat man selten, denn meist sind die Frauen in der Mehrzahl und packen ihre Männer mit ein. Der Titel meiner Show damals lautete: „Der Teufel trägt Parka“. Ich war schwer überrascht „on stage“, wie die Jungs an dem Abend abgingen! Das Gastspiel war eines meiner Tour-Highlights damals. Lange Rede kurzer Sinn: Bitte mehr Herren ins Kabarett!

Worauf dürfen sich die Zuschauer bei Ihrem Programm am 26. November bei Convenartis besonders freuen?

Meyer: Das verrate ich nicht! Kleiner Scherz . . . An diesem Abend dreht sich alles um das Leben: das Familienleben, das Arbeitsleben, das Tierleben. Um das Leben im Büro, im Homeoffice, zuhause und unterwegs. Das Leben als Frau, als Mann, als Kind, als Single, als Paar, als Alleinerziehende, als Zu-dritt- und Zu-viert-Erziehende, als „Framily“, als PolitikerIn, als BürgerIn, als du und als ich! Man kann sagen, jede und jeder, der sich als lebendig bezeichnet, wird in dieser Show angesprochen. Außerdem kann ich versprechen: Keiner muss im Vorfeld einen „Gute-Laune“-Tee aufbrühen! Es ist mein Job, einzuheizen, sodass es ein Abend mit viel menschlicher Wärme wird.