Informationsveranstaltung zur Gewinnung ausländischer Arbeitskräfte am 13. Juli

Wertheim. Trotz Pandemie erholt sich der Arbeitsmarkt: Die offenen Stellen nehmen zu, die Arbeitslosenquote sinkt. Der Fachkräftemangel ist jedoch nach wie vor ein aktuelles Thema. Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und die Globalisierung machen es notwendig, neue Wege bei der Besetzung von offenen Arbeitsstellen zu gehen.

In einer Online-Veranstaltung am 13. Juli, um 15.30 Uhr stellen das Welcome Center Heilbronn-Franken und die Regionale Koordinierungsstelle Fachkräfteeinwanderung ihr Unterstützungsangebot vor.

Die beiden Abteilungen der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH zeigen auf, welche Möglichkeiten und Chancen bei der Gewinnung von ausländischen Fachkräften bestehen. Philipp Schreiber, Geschäftsführer der Kruu GmbH, berichtet im Rahmen der Informationsveranstaltung über seine eigenen Erfahrungen und bietet so die Gelegenheit für einen praxisnahen Austausch.