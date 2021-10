Informationen für Schwangere

Reinhardshof. Die geburtshilfliche Abteilung der Rotkreuzklinik wird am Dienstag, 5. Oktober, ab 19 Uhr durch den Leitenden Oberarzt Holger Erdniss und das Hebammenteam virtuell vorgestellt. Schwangere können mithilfe von Webex einen Blick in den Kreißsaal werfen und ihren Informationsbedarf rund um die bevorstehende Geburt decken. Auf der Webseite www.rotkreuzklinik-wertheim.de sind die Einwahldaten zu finden („Veranstaltung – Informationsabend Geburt online“ anklicken). Ebenso gibt es unter dem Stichwort „Geburtshilfe“ ein Video, auf dem die Räume und Möglichkeiten an der Rotkreuzklinik Wertheim vorgestellt werden.

Wer an der Online-Führung durch den Kreißsaal teilnehmen und mit dem Hebammenteam in direkten Kontakt treten möchte, hat dazu jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr Gelegenheit. zug