Info-Abende finden im Januar satt

Tauberbischofsheim. Ein Informationsabend über die zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft (Wirtschaftsschule) findet am Dienstag, 18. Januar, um 18.30 Uhr, in der Kaufmännischen Schule statt, zu dem insbesondere Schüler der Haupt- beziehungsweise Werkrealschulen und deren Eltern willkommen sind. Es können unter bestimmten Voraussetzungen auch Realschüler und Gymnasiasten auf diese Schulart wechseln. Hier wird der Mittlere Bildungsabschluss (Mittlere Reife) vermittelt.

Außerdem wird an zwei Tagen über das Wirtschaftsgymnasium, Profile „Wirtschaft“ und „Finanzen“ sowie über die Berufskollege I und II Profil „Wirtschaft und Datenverarbeitung“ informiert. Mit Bestehen des Berufskollegs II wird die Fachhochschulreife erworben. Zu diesen Informationsabenden sind insbesondere Schüler der Klassen neun beziehungsweise zehn des Gymnasiums, der Realschulen, der zweijährigen Berufsfachschulen, der Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen sowie deren Eltern an folgenden Terminen in der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim willkommen: Dienstag, 18. Januar, 18.30 Uhr Wirtschaftsgymnasium Anfangsbuchstaben Nachnamen A bis K; 20 Uhr, Berufskollegs, Anfangsbuchstaben Nachnamen A bis K. Mittwoch, 19. Januar, 18.30 Uhr, Wirtschaftsgymnasium Anfangsbuchstaben Nachnamen L bis Z; 20 Uhr Berufskolleg Anfangsbuchstaben Nachnamen L bis Z. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist nur mit 2G-Plus möglich. Infos über die jeweiligen Schularten sowie zum Online-Anmeldeverfahren gibt es unter www.kstbb.de im Internet.