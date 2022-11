Noch werden die Polizeianwärter der Außenstelle Wertheim mit eigens eingesetzten Bussen direkt an der Halle in der Willy-Brandt-Straße vorbei zu anderen Sportstätten gefahren. In wenigen Monaten soll dies, viereinhalb Jahre nach Inbetriebnahme des Ausbildungsstandorts, der Vergangenheit angehören.

© Heike Barowski