In Wertheim: Wunderbare Klänge in wunderbarem Kirchenraum

Wertheim. „Willkommen in der Stiftskirche“ freute sich Dekanin Wibke Klomp am Sonntagabend über die vielen Besucherinnen und Besucher. Mit einem bemerkenswerten Konzert wurde in dem Gotteshaus der Advent eröffnet. Der Förderverein der Stiftskirche Wertheim hatte zu dem Benefizkonzert für Orgel und Trompete eingeladen.

Gestaltet wurde die Veranstaltung von Kirchenmusikdirektor Professor Carsten Klomp (Orgel) und Rudolf Mahni (Trompete). Die beiden exzellenten Musiker präsentierten Werke von Martini, Bach, Rheinberger, Dubois und anderen.

Das Benefizkonzert in der Stiftskirche Wertheim gestalteten Kirchenmusikdirektor Carsten Klomp (Orgel) und Rudolf Mahni (Trompete). © Holger Watzka

Carsten Klomp erklärte während der Moderation, dass die Kombination von Orgel und Trompete sehr beliebt sei. Allerdings sei as Notenmaterial hierfür gar nicht so häufig verfügbar.

Zur Aufführung kamen bearbeitete Werke und zum Finale hin Kompositionen von Carsten Klomp, die auch einen sehr schönen Schlusspunkt des Benefizkonzertes bildeten. Es gab Klänge, die sehr harmonisch auf Weihnachten einstimmten, Musik aus Italien, viel Beifall und Bravorufe nach über einer Stunde Konzertmusik. Als Zugabe kam spielten die beiden Künstler: „Komm, Herr segne uns“.

„Endlich hat es geklappt“, freute sich Martina Wenzel, Vorsitzende des Fördervereins Stiftskirche, am Ende des Konzerts. Bedingt durch Corona war dies mittlerweile der dritte Anlauf. Martina Wenzel sprach den Konzertbesuchern aus den Herzen, als sie von diesem großartigen Konzert schwärmte: „Wunderbare Klänge in einem wunderbaren Kirchenraum.“ An die beiden Künstler überreichte sie als adventliches Geschenk Tee und Plätzchen.