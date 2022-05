In Wertheim: Welt aus Perspektive der Kinder entdecken

Kaum war das Band bei der Ausstellungseröffnung „Die Kuh im Kühlschrank“ im Grafschaftsmuseum durchschnitten, „eroberten“ die Kinder die Exponate für sich. Aber auch für Erwachsene gibt es bei der neuen Sonderschau viel zu entdecken.

Wertheim. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnungsfeier im Wertheimer Grafschaftsmuseum von den „KaBoom-Kids! der Grundschule Kreuzwertheim unter Leitung von Petra Röhrig. Sie bewiesen bei Gesang und Rhythmus mit allerlei Alltagsgegenständen ihr Talent und bekamen dafür viel Applaus.

Bürgermeister Wolfgang Stein lobte den Auftritt der Kinder als grandiosen Auftakt für die Ausstellung. Mit einer Schau für die ganz Kleinen feiere man eine Premiere. Denn eine solche habe es bisher noch nie im Grafschaftsmuseum gegeben. Der Titel der Ausstellung mache neugierig. Denn was mache eine Kuh im Kühlschrank?. „Also ich habe keine Kuh im Kühlschrank und ihr?“, wandte sich Stein an die Kinder. In der Ausstellung seien auch noch mehr Tiere versteckt.

Von Berlin in Main-Tauber-Stadt

Der Redner würdigte Museumsleiterin Stefanie Arz dafür, dass sie die Ausstellung von Berlin in die Main-Tauber-Stadt brachte. Stein freute sich, dass nun viele Kinder und Junggebliebene die Schau bei ihrer Eröffnung entdecken werden, und bekannte: „Ich bin gespannt, was kommt“.

Arz gab eine ausführliche Einleitung in die Ausstellung. Erdacht hat sich diese die Wamiki GmbH aus Berlin, ein 2014 gegründeter kleiner multimedialer Verlag mit acht Personen. Dieser produziere interessante pädagogische Literatur und dazu passende Ausstellungen. Die Initialzündung für „Die Kuh im Kühlschrank“ sei eine Berliner Pädagogik-Fachkräfte-Initiative namens Leuchtpunkt gewesen, so Arz. Die Ideen für die Schau hatten die beiden Verlagsinhaberinnen Eva und Lena Grüber zusammengetragen und mit ihren Mitarbeitern umgesetzt, „immer mit Befragung und Rückmeldung von fachlicher Seite.“

Eine Überlegung dabei sei gewesen, wie könne man so komplexe Themen wie Energie und Umwelt für Dreijährige umsetzen. „Dabei muss man sich von den abstrakten Erwachsenenkonzepten wegdenken und Zugänge zu kindlicher Erfahrung und Entwicklung finden.“ Deshalb gehe das Konzept weg vom erhobenen Zeigefinger, vom Belehren und frontalen Vermitteln. Es gehe vielmehr um das spielerische Entdecken, um das Philosophieren mit den Kindern und das Entdecken der Welt aus deren Perspektive.

Vier Basiselemente

Der Ausstellung liegen vier Basiselemente zugrunde, die Arz ausführlich vorstellte. Als Erstes nannte die Leiterin die Orientierung für Erwachsene. Nicht nur die Kinder lernten beim Spiel in der Ausstellung, es werde auch Rücksicht auf die Erwachsenen genommen, egal ob Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte. Es gebe Leitschilder, die über die Teile der Ausstellung informieren, Kernfragen benennen und Hinweise geben, was das Dargestellte mit Bildung für nachhaltige Entwicklung zu tun hat. Außerdem liege passende Literatur sowohl für Erwachsene als auch für den Nachwuchs bereit.

Zweites Element ist nach Aussage von Arz der örtliche Perspektivwechsel. „Wie ist es hier? Wie ist es woanders auf der Welt?“ Man begegne Familien anderer Kulturen, die anders essen, spielen und leben als man selbst. Dies fördere bei Kindern und auch bei Erwachsenen einen intensiven Blick auf sich selbst und rege zum Nachdenken über das eigene Umfeld an.

Als drittes Basiselement nannte die Rednerin den zeitlichen Perspektivwechsel von früher über die Gegenwart bis in die Zukunft. Hier komme unter anderem die Wertschätzung der historischen Objekte mit ins Spiel, worüber man sich als Museum natürlich freue. Arz: „Deshalb passt die Ausstellung auch gut dazu, im Museum gezeigt zu werden.“ Das Grafschaftsmuseum als besondere Bildungseinrichtung könne damit zum Nachdenken anregen. „Vielleicht wird dem ein oder anderen bewusster, wie sinnvoll, spanend und erstaunlich es sein kann, wenn man sich mit der Vergangenheit befasst und dies dann in das Zukunftsdenken einbezieht.“

Als viertes und wichtigstes Basiselement stellte Arz die Irritation vor. Die Ausstellungsmacher haben sich – angelehnt an die kindliche Theorie – einige merkwürdige Dinge ausgedacht, die eigentlich nicht in eine normale Wohnung passen. Darüber geraten die Kinder ins Grübeln, überlegen wie es in ihren vier Wänden ist, und fangen an, Fragen zu stellen. Erwachsene Begleiter könnten dies aufgreifen und vertiefen.

Individuelle Anpassung

„Zwei Tage lang hatten die Grübers die Ausstellung aufgebaut. Es war zu Beginn ein heilloses Chaos, das sich erst in den letzten vier Stunden des Aufbaus lichtete“, blickte Arz zurück. Das Besondere sei, dass durch die Papp-Elemente eine individuelle Anpassung möglich ist.

„Bei uns in Wertheim gibt es zwei separat bespielbare Bereiche.“ Dies sei vor allem gut für größere Kindergruppen. Die Ausstellung bestehe aus Küche, Wohn-, Kinder- und Badezimmer.

Zur Eröffnung durchschnitten die „KaBoom-Kids“ zusammen mit Stein das Band. Erster Anlaufpunkt der meisten Kinder war dann das „Badezimmer“, denn jeder wollte mindestens einmal durch das „Karton-WC“ in die Pappkanalisation kriechen. Auch die Küche, in der man zum Beispiel Kaffee mahlen konnte, war ein beliebter Anlaufpunkt.