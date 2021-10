In Wertheim: Perlenmachern auf die Finger schauen

Wertheim. Glaskünstler aus dem In- und Ausland treffen sich am Wochenende in Wertheim. Von Samstag bis Sonntag, 16. bis 17. Oktober, findet im Innenhof des Rathauses, Arkadensaal und Glasmuseum das Glasfestival statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bisher fand das jährliche Glasperlen-Symposium im Herbst als geschlossenes Vereinstreffen mit öffentlicher Verkaufsausstellung und Live-Vorführungen renommierter Perlenkünstler statt. Nach einem Jahr Zwangspause startet die Veranstaltung nun mit einem neuen Konzept als Glasfestival.

Wie es in der Ankündigung der Verwaltung heißt, sind zusätzlich zur beliebten Perlen-Ausstellung und den Vorführungen am Brenner in diesem Jahr weitere Glasschaffende im Innenhof des Rathauses vertreten. Neben handwerklich hergestellten Gefäßen und Objekten findet man hier Tiffany-Glas und Repliken historischer Glasperlen. Als besonderer Höhepunkt der Veranstaltung können die Besucherinnen und Besucher live sehen, wie in historischen Zeiten Glasperlen am Lehmofen hergestellt wurden. Für alle, die selbst Perlen machen oder auch sonst Schmuck herstellen, bieten Händler eine breite Palette an Zubehör.

Das Glasmuseum ist erstmalig Teil der Veranstaltung. Dort können Interessierte den Perlenmachern genau auf die Finger schauen. Wer möchte, darf selbst Hand anlegen und eine eigene Perle drehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Organisiert wird das Symposium vom Verein Glasperlenspektrum. Dessen Ziel ist es, das Handwerk des Drehens von Glasperlen zu pflegen und zu fördern. Die Mitglieder des Vereins sind meist selbst Perlenmacher und möchten andere Menschen für die Schönheit von Glasperlen und ihre Herstellung begeistern.

Das Festival findet am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, die aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen sind einzuhalten. Weitere Informationen gibt es unter www.glasperlenspektrum.de im Internet.