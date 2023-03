In Wertheim missfiel 61-Jährigem Fahrweise einer Frau

Wertheim. In einem Strafverfahren gegen einen Autofahrer aus Wertheim lautete der Vorwurf „versuchte Nötigung“. Er sei auf einen vorausfahrenden Pkw so dicht aufgefahren, dass dessen Fahrerin im Rückspiegel sein Kennzeichen nicht mehr sehen konnte. Damit habe er erreichen wollen, dass sie schneller fährt. In der Verhandlung beim Amtsgericht Wertheim bestritt der 61-Jährige den Vorwurf. Die Frau habe ihm zwei Mal die Vorfahrt genommen. Er sei hinterhergefahren, um sie zur Rede zu stellen.

Die Frau verneinte zwar Vorfahrtsverletzungen, erklärte aber auf Nachfrage des Verteidigers, sie habe das dichte Auffahren nicht als Aufforderung zum schnelleren Fahren aufgefasst.

Verfahren eingestellt

Auf Anraten seines Verteidigers entschuldigte sich der Angeklagte bei der Frau für sein rüdes Verhalten nach dem Parken der Autos. Staatsanwaltschaft und Gericht waren daraufhin bereit, das Verfahren einzustellen. Die dabei für ihn angefallenen Kosten trägt der Beschuldigte selbst.

Am 6. Oktober 2022 gegen 10 Uhr und bei Regen befand sich der Arbeiter auf der Rückfahrt von einem Arztbesuch in Lengfurt. Auf der Umgehungsstraße Kreuzwertheim habe ihm die Frau, von der Röttbacher Steige kommend, die Vorfahrt genommen. Er hupte und gab Lichthupe.

Ein vergleichbarer Vorgang sei in der Wertheimer Bismarckstraße, Höhe Kaufland geschehen. Dort sei die Frau zunächst auf der Geradeausspur geblieben, dann aber doch knapp vor ihm auf die Linksabbiegespur zur Bahnhofstraße eingeschert. Der Mann und die Frau parkten anschließend bei einem Geldinstitut.

Nach dem Aussteigen fielen seitens des Mannes Worte wie „zu blöd zum Autofahren“, „Ziege“ auf Russisch, „wenn Du ein Mann wärst, würde ich dich schlagen und Du lägst auf dem Boden“, versicherte die Frau als Zeugin, ebenfalls russischer Abstammung. Im Russischen sei „Ziege“ keine Beleidigung, aber ungehörig. Sie sprach von einer bedrohlichen Situation und wolle den Mann nicht mehr sehen.

Aufregung

Der Angeklagte war in der Verhandlung emotional noch mehr erregt als die Frau. Die Richterin hielt es für möglich, dass eine Vorfahrtsverletzung stattgefunden hat, ging aber von einer anschließenden Überreaktion des Mannes aus. Sie versuchte zu beruhigen: „So etwas kommt immer wieder vor.“