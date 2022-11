In Wertheim: Klamauk, Witz und brillante Musik

Wertheim. Der Kulturkreis Wertheim bringt am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr das „Kareol Tanzorchester“ auf die Bühne in der Aula Alta Steige. In einer über zweistündigen Show bietet die Band mit ihren neun Künstlern einen unterhaltsamen Abend mit Klamauk, Witz und brillanter Musik.

Die 20er Jahre sind wieder da und Klaus Huck spielt mit seinem „Kareol Tanzorchester“ den Soundtrack zu dieser turbulenten Zeit. Er tut das so überzeugend, dass das Orchester seit Jahren sogar der regelmäßig gebuchte Live-Act der großen 20er-Jahre-Partys in Berlin ist.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen weiter heißt, lassen die Musiker in authentischem Outfit den Glamour des verruchten Berlins auferstehen und swingen sich mit Titeln wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder dem „Charleston“ temporeich und virtuos in die Herzen und Füße ihres Publikums.

Wenn das Ensemble dann noch mit Gesang, einer witzigen Moderation, Stepptanzeinlagen und einer selbstironischen Bühnenshow die Lachmuskeln der Zuhörer strapaziert, dann wird der Auftritt zu einer spektakulären Zeitreise in die „Roaring Twenties“.